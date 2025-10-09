Con sueldos de hasta $1.500.000: feria laboral en San Bernardo ofrecerá más de mil empleos

Este jueves 9 de octubre, entre las 10:00 y 14:00 horas, se llevará a cabo la Feria Laboral San Bernardo 2025, organizada por la Municipalidad de San Bernardo en conjunto con el SENCE Región Metropolitana.

La actividad se realizará en el Centro Municipal Canelo de Nos, ubicado en Avenida Portales 3020, y estará abierta de forma gratuita a todas las personas que busquen empleo, sin importar su comuna de residencia.

El evento reunirá a más de mil vacantes laborales, distribuidas entre 21 empresas y reclutadoras. También se ofrecerán programas gratuitos y talleres para fortalecer el perfil laboral de los asistentes.

Requisitos para postular

Las personas interesadas en participar deben cumplir con los siguientes pasos:

Presentarse directamente en el evento con cédula de identidad vigente.

Llevar currículum actualizado e impreso.

No se requiere inscripción previa ni ser residente de San Bernardo.

Sectores y cargos disponibles

La feria contará con ofertas laborales en múltiples rubros, incluyendo puestos para trabajadores técnicos, administrativos y operativos. Entre las áreas destacadas se encuentran:

Administración y ventas.

Contabilidad (Contador General con manejo de Softland).

Telecomunicaciones.

Control de calidad.

Sistemas y tecnologías de la información.

Producción industrial, agrícola y alimentaria.

Logística y bodegaje.

Operaciones y automatismo.

Cocina y servicios de alimentación.

Aseo, higiene y áreas verdes.

Seguridad (guardias con curso OS-10 al día).

Además, se ofrecerán puestos específicos como:

Operarios de producción y operadores de grúa horquilla.

Maestros y ayudantes de cocina.

Capataces y jardineros para áreas verdes.

Auxiliares de limpieza y aseo industrial.

Los sueldos varían según el cargo, llegando hasta $1.500.000 mensuales, dependiendo del rubro y la especialización.