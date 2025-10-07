;

“Cócteles mortales”: las bebidas adulteradas en Brasil que ya dejaron 12 muertos y más de 100 intoxicados

El Ministerio de Salud emitió una alerta nacional por el consumo de tragos contaminados con metanol.

Javiera Rivera

"Cócteles mortales": las bebidas adulteradas en Brasil que ya dejaron 12 muertos y más de 100 intoxicados

El Ministerio de Salud de Brasil encendió las alarmas tras confirmar al menos 12 muertes y más de 100 casos de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol.

El metanol es un alcohol industrial utilizado como combustible o disolvente. Es incoloro, inflamable y mortal, pero su aspecto es idéntico al del alcohol común, lo que lo hace especialmente peligroso.

Según reportó El País, la primera víctima identificada fue Radharani Domingos, una mujer de 43 años que perdió la visión luego de beber tres caipiriñas en un bar de São Paulo.

Los exámenes médicos confirmaron que había ingerido metanol –alcohol que puede causar ceguera o la muerte incluso en pequeñas dosis– en lugar de etanol, el alcohol apto para consumo humano.

Al respecto, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, advirtió a la población que no consuma tragos destilados de origen desconocido, sobre todo los incoloros.

Bebidas que debes evitar en Brasil ante la alerta por metanol:

  • Cachaça sin marca o artesanal: principal ingrediente de la caipiriña; muchas versiones ilegales han sido adulteradas con metanol.
  • Vodka y gin incoloros de procedencia desconocida: son los más difíciles de identificar visualmente, ya que el metanol no altera su color ni olor.
  • Cócteles preparados en la calle o en bares no certificados: como caipiriñas, batidas o tragos con frutas tropicales mezclados con destilados sin sello.
  • Alcohol “casero” o vendido a granel: suele carecer de control sanitario y puede contener altas concentraciones de metanol.
  • Bebidas destiladas con etiquetas falsificadas o sin registro sanitario: el Ministerio de Salud brasileño advirtió que su circulación aumentó en los últimos años.
Priscila Zambotto

