¿Qué es TAR? La fuerza de seguridad que custodió a los peligrosos extraditados venezolanos llegados desde Estados Unidos

El TAR (Traslado de Alto Riesgo) es el protocolo especial de Gendarmería de Chile para mover internos catalogados como de alta peligrosidad. Se usa cuando un desplazamiento —aéreo o terrestre— requiere máximo control de custodia y mitigación de riesgos para la seguridad pública: líderes de bandas criminales, imputados por homicidios, secuestros u organización criminal, y también extraditados por delitos graves.

A diferencia de un traslado penitenciario regular, el TAR se planifica con coordinación interagencial (Gendarmería, PDI, Carabineros, Ministerio Público y, si hay tramo aéreo, FACh o DGAC). Incluye itinerarios y horarios reservados, rutas alternativas, dispositivos de escolta y segmentación de funciones (custodia, avanzada y control de perímetro). También contempla verificaciones de identidad y de cadenas de custodia, revisión de medidas de sujeción, y contingencias médicas o legales. Todo apunta a reducir oportunidades de fuga, ataques o interferencias durante el trayecto.

Este martes 30 de septiembre, el TAR se aplicó al arribo a Chile de cinco ciudadanos venezolanos extraditados desde Estados Unidos, requeridos por la justicia por crimen organizado con foco en la estructura del Tren de Aragua. Tras aterrizar en el Grupo 10 de la FACh, fueron trasladados bajo TAR hasta el Laboratorio de Criminalística de la PDI (Pudahuel) para los procedimientos de rigor (control de identidad, pericias y derivaciones posteriores).

De acuerdo con el Ministerio Público, esta extradición constituye “un hito” para robustecer las investigaciones contra organizaciones transnacionales que operan en distintas regiones del país. Entre los imputados figura Edgar Javier Benítez Rubio, investigado por asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación, en la causa vinculada al homicidio de Ronald Ojeda.

Ampliar

En términos operativos, el uso del TAR en este caso permite blindar los eslabones críticos del desplazamiento: llegada a pista, transferencia de custodia, conformación del convoy, controles en puntos de detención y traspaso seguro a dependencias policiales o judiciales. La regla general es minimizar exposición y tiempos muertos, manteniendo trazabilidad completa de cada imputado.

En síntesis: TAR es el estándar chileno para movilizar reos de alta peligrosidad con el menor riesgo posible. Su activación en la extradición de los cinco imputados vinculados al Tren de Aragua buscó garantizar la continuidad de la persecución penal y la seguridad de funcionarios y ciudadanía desde el minuto uno de su ingreso al país.