Motorista muere tras accidente en Arica: Carabineros investiga fatal choque

El hecho ocurrió a primeras horas de este viernes. Autoridades hicieron un llamado a conducir con precaución.

Juan Castillo

Nayadet Oyarzún

Durante esta jornada, Carabineros informó la muerte de un hombre adulto a eso de las 05:00 a.m. de este viernes en Arica, tras chocar su motocicleta con la calzada en la rotonda Rodolfo Arenas, próxima a la Avenida Capitán Ávalos.

La fiscalía local dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros al lugar del siniestro, quienes realizaron el levantamiento de evidencia y peritajes correspondientes de los vehículos involucrados para establecer la dinámica de los hechos.

Al respecto, se refirió el teniente Miguel Orellana de la SIAT de Carabineros de Arica. “En horas de la madrugada, en la calzada de la rotonda Rodolfo Arenas, próximo a Avenida Capitán Ávalos, hubo un accidente tipo choque en el que se encuentra involucrada una motocicleta”, señaló.

De este accidente debemos lamentar el fallecimiento de un hombre adulto. Es por ello que la fiscalía local de Arica dispuso la concurrencia de un equipo de esta unidad especializada con la finalidad de realizar peritajes a los vehículos involucrados, entre otros”, añadió.

Junto con Carabineros, Senda y autoridades de la zona hicieron un llamado a conducir con precaución, planificar el regreso seguro a sus hogares y elegir traslados responsables dentro del plan municipal “Conductor Designado”, y de la campaña estatal “Dieciocho Seguro”, ya que de manera preliminar, la víctima de este accidente de tránsito sería la primera en la ciudad en el marco de las Fiestas Patrias 2025.

