¿Qué son las parejas LAT? La nueva tendencia que busca crear relaciones más felices y duraderas

Preservar la autonomía y reducir fricciones cotidianas sin romper el vínculo es parte de lo que buscan estas parejas.

Mario Vergara

“LAT” viene de Living Apart Together (“vivir aparte, juntos”) y describe a parejas estables—casadas o no—que deciden no compartir casa. No se trata de relaciones “a medias”, sino de un arreglo deliberado: mantener el vínculo afectivo sin convivir bajo el mismo techo. Aunque suene poco común, las cifras oficiales muestran que cerca del 3% de los matrimonios o uniones civiles viven así.

El caso de Margaret y Peter ilustra el modelo en versión extrema: ella en Londres y él en Brisbane, Australia, con visitas cada 12 a 18 meses. Según cuentan, siguen siendo una pareja fiel y feliz. Ella reconstruyó su vida profesional—hoy trabaja en el Real Colegio de Cirujanos—y social en Reino Unido sin “dejar de estar casada”. Él prefirió quedarse en su casa familiar y continuar su rutina. ¿La clave? Mucha comunicación y acuerdos claros sobre cómo sostener la intimidad y el proyecto en común pese a la distancia.

La opción LAT no es exclusiva de anónimos. Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk comenzaron su matrimonio en hogares separados; Helena Bonham Carter y Tim Burton vivieron años “puerta con puerta”; la actriz Sheryl Lee Ralph y su esposo han mantenido durante casi dos décadas vidas laborales en costas opuestas de EE. UU. En todos los casos, el argumento se repite: preservar la autonomía y reducir fricciones cotidianas sin romper el vínculo.

Para la terapeuta de parejas Ammanda Major (Relate), LAT puede ser muy funcional cuando ambos lo desean de verdad: ofrece un “espacio propio” que ayuda a sostener intereses, identidad y bienestar individual, y permite reunirse con la pareja en tiempos y formas que ambos consideren adecuados. No es un traje que calce a cualquiera, pero cuando hay acuerdo, puede fortalecer la relación, publica BBC Mundo.

Por supuesto, no todo es idílico. Margaret reconoce que extraña la compañía diaria y que su esposo, menos sociable, puede sentirse solo. La distancia también exige más planificación para vernos, gestionar la intimidad, criar si hay hijos y tomar decisiones financieras o domésticas.

Cómo vivir separados y seguir juntos (LAT)

  • Decídanlo ambos, sin presiones: que sea una opción deseada por los dos.
  • Fijen reglas básicas y revísenlas con frecuencia (calendario de encuentros, finanzas, crianza, sexualidad).
  • Mantengan una comunicación clara y regular sobre emociones, cambios y necesidades.
  • Evalúen periódicamente si el arreglo sigue funcionando para los dos y ajusten lo necesario.

En síntesis, LAT no es “menos compromiso”, sino otra manera de organizar la vida en pareja. Para algunos, es una forma eficaz de equilibrar amor y autonomía; para otros, un puente temporal entre etapas. Lo importante es que la decisión sea compartida y se sostenga con honestidad, acuerdos y mucho diálogo.

