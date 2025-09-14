;

Traídos desde China a Valparaíso: así son los modernos trenes eléctricos que se sumarán al servicio de EFE

Con las nuevas máquinas, se incrementará en un 20% la capacidad de transporte en las horas de alto tránsito.

Sebastián Escares

Durante las últimas jornadas, se informó sobre la llegada de cinco nuevos trenes al Terminal DP World del Puerto de San Antonio.

Los modernos trenes, fabricados en China, tienen como objetivo reforzar la flota de EFE en Valparaíso, incrementando un 20% la capacidad de transporte en horas de alto tránsito.

Estas máquinas permitirán dar respuesta eficiente a la gran demanda de pasajeros y a la nueva estación Valencia.

Un total de 15 carros descargaron en el terminal portuario, los que conformarán los cinco trenes. El gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, sostuvo que “vamos a aumentar nuestra flota actual, flota de 35 trenes, vamos a llegar a 40 trenes, con lo cual vamos a aumentar nuestra capacidad de transporte en alrededor de un 20%,sobre todo en horarios punta mañana“.

Así son los modernos trenes traídos desde China

En concreto, los nuevos trenes fabricados en China por el consorcio CRRC-Sifang, cuentan con 3 coches y una longitud total de 77 metros.

En tanto, están diseñados para alcanzar una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora y para transportar a 660 personas por viaje, aproximadamente.

Otra de sus características, son las ventanas de termopanel para mayor confort térmico y eficiencia energética.

Los modernos trenes se sumarán a la actual flota de 35 automotores eléctricos que EFE mantiene en operación en la ciudad de Valparaíso. Dicha flota, está constituida por modelos X’trapolis 100 y X’trapolis Modular.

Por su parte, el presidente de EFE, Eric Martin, detalló que “Esta es una muy importante adquisición que ha hecho la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. En el total vamos a tener más de 60 trenes comprados en esta administración. Estos van a estar disponibles para usarlos en el proyecto de Batuco, en el proyecto de Melipilla, también como hemos estado viendo ahora con la descarga de cinco trenes que van a estar disponibles para el gran Valparaíso. Este es un tremendo logro para la compañía, pero también, quizás mucho más importante para todos los chilenos“.

