Presidente Gabriel Boric asiste a su último Te Deum Evangélico / Hans Scott

Durante la mañana de este domingo 14 de septiembre se realizó el Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile.

Precisamente a esa locación, en la comuna de Puente Alto, llegó el Presidente Gabriel Boric.

En el evento, conocido oficialmente como Servicio de Acción de Gracias Nacional Evangélico 2025, también se presentaron ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios de Gobierno, además de candidatos a La Moneda.

A la par también se contó con participación de autoridades y pastores de las iglesias pertenecientes al mundo evangélico.

“Me voy contento, porque este tipo de cosas nos une como país”, dijo el mandatario al salir del recinto. “Independiente de compartir o no la fe, creo que acá hay principios que son válidos universalmente”, agregó.

Este 2025 el Te Deum cumple cinco décadas, tras instaurarse como un acercamiento al mundo evangélico en un símil al Te Deum Católico.

Al igual que este año, en 2022 y 2023 también se realizó en Puente Alto, y el 2024 en la Iglesia Metodista pentecostal de Chile en San Bernardo.