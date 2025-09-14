;

Presidente Gabriel Boric asiste a su último Te Deum Evangélico

El Servicio de Acción de Gracias Nacional Evangélico 2025 se realiza en la comuna de Puente Alto.

ADN Radio

Presidente Gabriel Boric asiste a su último Te Deum Evangélico

Presidente Gabriel Boric asiste a su último Te Deum Evangélico / Hans Scott

Durante la mañana de este domingo 14 de septiembre se realizó el Te Deum Evangélico en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile.

Precisamente a esa locación, en la comuna de Puente Alto, llegó el Presidente Gabriel Boric.

En el evento, conocido oficialmente como Servicio de Acción de Gracias Nacional Evangélico 2025, también se presentaron ministras, ministros, subsecretarias y subsecretarios de Gobierno, además de candidatos a La Moneda.

A la par también se contó con participación de autoridades y pastores de las iglesias pertenecientes al mundo evangélico.

“Me voy contento, porque este tipo de cosas nos une como país”, dijo el mandatario al salir del recinto. “Independiente de compartir o no la fe, creo que acá hay principios que son válidos universalmente”, agregó.

Este 2025 el Te Deum cumple cinco décadas, tras instaurarse como un acercamiento al mundo evangélico en un símil al Te Deum Católico.

Al igual que este año, en 2022 y 2023 también se realizó en Puente Alto, y el 2024 en la Iglesia Metodista pentecostal de Chile en San Bernardo.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad