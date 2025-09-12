Ganó dos Oscar como mejor actriz y hoy revela su dura batalla contra la adicción: “Dejaba que la droga tomara...”

La actriz y presentadora Whoopi Goldberg sorprendió a la audiencia de The View al hablar abiertamente sobre uno de los capítulos más oscuros de su vida: su adicción a la cocaína en la década de los ochenta.

Durante el programa, donde se discutía la experiencia de Charlie Sheen con las drogas, Goldberg interrumpió para recalcar que cada familia enfrenta la adicción de manera diferente.

“La familia de Charlie Sheen no quería que muriera en la calle, y por suerte no sucedió. Cada adicción es distinta, y no afecta solo a la persona que la vive, sino también a quienes la rodean”, explicó.

La ganadora del Óscar reconoció que las promesas de cambio suelen repetirse en quienes atraviesan estas situaciones, pero pocas veces se cumplen.

Una etapa marcada por excesos

Goldberg ya había compartido parte de su experiencia en sus memorias Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me (2024), donde relató que la cocaína dominaba su vida en pleno auge de su carrera en Hollywood.

“Dejaba que la droga tomara el control de mi vida”, escribió.

Whoopi Goldberg / Nancy R. Schiff Ampliar

Uno de los episodios más duros ocurrió en un hotel de Manhattan, cuando una empleada la sorprendió consumiendo escondida en un armario.

Aunque el miedo a perder la vida fue un primer impulso, Goldberg reconoció que fue su hija Alex quien le dio la fuerza para iniciar la recuperación. “Quería poner en orden mi vida por ella”, afirmó.

La actriz explicó que el proceso no fue fácil: tuvo que cortar lazos con amigos y ambientes que la mantenían cerca de las drogas. Sin embargo, con esfuerzo y determinación, logró superar su adicción.