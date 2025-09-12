;

¿Es un problema tener pareja mientras se está en un proceso de divorcio? Esto dicen los especialistas

Desde la psicología, indican que muchos factores son los que influyen.

Sebastián Escares

Algo que cada vez se ha vuelto más común con el paso del tiempo, es que las parejas tomen caminos distintos y opten por divorciarse.

Y cuando no funcionan los matrimonios, por uno u otro motivo, la alternativa que se divisa en el horizonte es el divorcio.

Bajo ese contexto, cuando las personas están en el proceso de divorcio, en ocasiones una de las partes (o ambas) suele tener una relación con otra persona.

¿Es un problema tener pareja mientras se está en un proceso de divorcio?

En conversación con LUN, la psicóloga y directora del centro Reviva, Carolina Carrasco, explicó que “no es un problema estar en pareja mientras se tramita el divorcio de uno de ellos".

Incluso, puede ser un espacio de contención, de ayuda, de un nuevo equipo que colabore en la etapa de separación“, comentó Carrasco.

Sin embargo, cuando no se está bien consigo mismo, no es lo más recomendable. “A veces se necesitan espacios individuales para poder volver al equilibrio, reflexionar, ver por cuál camino seguir, qué decisiones tomar. Depende de lo que necesiten las parejas y las personas”, aseveró la especialista.

¿Influyen los hijos?

Sobre el factor de los niños, la psicóloga indicó que “al tener hijos sin duda cuesta coordinar y potenciar espacios de pareja, de desarrollo personal, entonces es un trabajo que hay que hacer".

“Sin embargo, los hijos son un motor de vida aunque se dificulten los tiempos y los espacios que las personas pudieran tener", precisó.

En esa misma línea, la especialista contó al citado medio que “yo hago muchas terapias de parejas y me atrevería a decir que uno de los momentos más difíciles de las parejas es cuando los hijos están chiquititos. Se requiere un trabajo muy grande para tratar de cuidar esos espacios y no perderse la crianza”, concluyó Carrasco.

