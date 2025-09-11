;

Vecina en pie de guerra por posible demolición de histórica casa de Pedro de Valdivia: “Va a quedar igual que Irarrázaval”

La casa Comandari está ubicada en la esquina con Eliodoro Yáñez y las personas que viven en el barrio se oponen a que la construcción desaparezca.

Árboles, arquitectura e historia: una de las esquinas más distinguidas de Providencia es la que se ubica en la esquina de Pedro de Valdivia y Eliodoro Yáñez. Se trata de la Casa Comandari, que fue construida en 1943.

Un cartel de “Se Vende” se aprecia en la avenida que va de oriente de poniente en la capital. Hace varios años que la casona está a la venta, sin que se concreta la operación.

El futuro de la elegante propiedad preocupa a un grupo de vecinos de Providencia han levantado una petición de Change para juntar firmas, cuya consigna es “Salvemos a la Casa Comadari de Providencia”.

Lorena es una de las vecinas que busca que se preserve el patrimonio. Dice a ADN.cl que el grupo busca que su estructura no sea demolida. “Nadie se está oponiendo a la venta. Lo que pasa es que la única persona que la puede comprarla haría algo muy feo”, dijo la vecina.

“Cortarían toda la vegetación que está dentro de la casa y sería poco estético para el barrio. Se va a ver horrible. Entonces la idea es conservar la casa, que es preciosa por dentro, por fuera. La hace más distinguida, es bonita", relata.

Ante la consulta sobre cómo quedaría la estructura que se instalaría en la esquina, Lorena afirma que “van a poner algo horrible, que nos va a dar sombra, feo. Entonces es pésima idea. Imagínate que va a quedar igual que Irarrázaval”.

“La última palabra la tiene el alcalde, aunque en la entrevista dijo que no, que no tenía nada que ver, porque esa era una casa particular, él sí tiene que ver. Tú no puedes permitir algo feo que te quite plusvalía en tu barrio”, remató.

¿Qué ha dicho el municipio?

El grupo busca otorgarle la denominación de Inmueble de Conservación Histórica al Plan Regulador Comunal de Providencia. Hace varios años, la municipalidad aclaró que la iniciativa fue rechazada por los dueños.

“El elevado valor comercial de la propiedad vuelve imposible que sea adquirida por esta municipalidad”, sostuvieron.

Según informó The Clinic, el precio de la Casa Comandari, que cuenta con más 1.850 metros cuadrados de terreno, supera los $5 mil millones.

