¿Por qué un chileno de 22 años fue premiado por Apple?

Martín Seguel fue invitado a las instalaciones de la compañía estadounidense para participar en diversas actividades.

Sebastián Escares

Durante las últimas jornadas, se dio a conocer que un chileno de 22 años fue premiado nada más y nada menos que por Apple.

Se trata de Martín Seguel, un ingeniero de Chile que fue escogido por la compañía estadounidense entre los “50 mejores desarrolladores jóvenes del mundo”.

¿La razón? Radica en que el joven programador creó Gymly, una aplicación que tiene como propósito digitalizar los gimnasios.

Dicha plataforma, fue destacada por Apple en 2024 en el marco del Swift Student Challenge, en donde la empresa norteamericana invita a jóvenes estudiantes de todo el mundo a crear diversos proyectos innovadores utilizando el lenguaje de programación Swift, publicó La Tercera.

La app tiene como propósito centralizar todas las tareas del gimnasio en esta única plataforma. Es decir, los pagos, el seguimiento de clientes, organización de entrenamientos, entre otros aspectos.

Cabe señalar, que la aplicación actualmente se encuentra en su fase piloto y se comercializa bajo un modelo SaaS (Software como Servicio).

Una vez que obtuvo su reconocimiento, el ingeniero chileno de 22 años fue invitado a la oficina matriz de Apple, en Cupertino, Estados Unidos, en donde participó en una serie de actividades.

