¿Es malo ver contenido para adultos? Estos son los efectos que produce en las personas, según experta en sexología

Todas las personas tienen un sinfín de hábitos que realizan día a día con el propósito de distraerse, divertirse o simplemente para pasar el rato.

Bajo ese contexto, es que hay algunos que han formado parte de sus costumbres el consumir pornografía.

Revisa también Este es el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a estar más despierto en el día, según estudio

Si bien, existen opiniones cruzadas respecto a este tipo de contenido, siempre ha sido un debate en distintas instancias.

Al respecto, una experta en sexología dio a conocer cuáles son los efectos reales que produce visualizar porno en las personas.

¿Es malo ver pornografía? Estos son los efectos que produce en las personas, según experta en sexología

En conversación con ADN.cl, la académica de la Universidad Autónoma y magíster en sexología de la Universidad de Almería de España, María Fernanda Martínez, explicó que el consumo de pornografía “no es precisamente peligroso, pero puede tener efectos tanto positivos como negativos“.

¿Cuáles son los efectos positivos? De acuerdo con la especialista, mediante el consumo de porno se puede cumplir la función de exploración sexual y la estimulación erótica.

“Funciona como herramienta para aumentar el deseo sexual o enriquecer la masturbación y las relaciones de pareja, algunas lo utilizan como parte del juego sexual consensuado", aclaró la académica.

Además, es una forma de reducir el estrés. “En personas con dificultad para mantener relaciones sexuales, puede ser una vía temporal para canalizar la excitación sin riesgo físico“, detalló Martínez.

Los efectos negativos de consumir pornografía

Es negativo visualizar este tipo de contenido si se convierte en un hábito compulsivo o adictivo. Esto radica en que “una persona pierde el control sobre su consumo y lo necesita para excitarse“, explicó la sexóloga.

Por otro lado, puede provocar una distorsión de la percepción de la sexualidad “el porno no representa el sexo real, por lo que, puede crear expectativas poco realistas sobre: la duración del sexo, la reacción de los cuerpos, el tamaño del pene, etc”, indicó Martínez.

Por último “afecta la respuesta sexual: ya que podría causar: rechazo a la pareja real, dificultad para excitarse sin porno”, concluyó la experta.