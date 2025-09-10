Lluvia en Santiago para Fiestas Patrias: estos son los dos “días claves” en que podrían caer precipitaciones en la región Metropolitana / BrianAJackson

Quedan muy pocos días para dar inicio a las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025, y, a medida que se acerca la semana clave, el pronóstico del tiempo para Chile se va afinando cada vez más.

Pese a que las condiciones han estado templadas en Santiago, la situación podría dar un vuelco en las jornada que están por venir.

Según detalló la meteoróloga Laura Batista en Meteored, los principales monitoreos coinciden en la llegada de un sistema frontal que aumentará la probabilidad de lluvia en la zona central y centro-sur desde el miércoles 18 de septiembre.

“Esto abriría la puerta a la llegada de precipitaciones débiles en la capital, concentradas principalmente entre la noche del viernes 19 y la mañana del sábado 20″, describió la experta de cara a los “días claves”.

Por ahora nos se esperan acumulados de agua demasiado significativos, pero sí chubascos aislados que podrían refrescar un ambiente cargado por las condiciones primaverales.

“El día 17, 18 y 19 se ve mucha nubosidad (...) el 20, aparentemente, hay un situación de altura que puede dejar precipitaciones en el sector de la cordillera y parte de Santiago”, complemente en 24 Horas el meteorólogo Iván Torres.

“Nuestra experiencia nos dicen que hay que estar siempre atento porque a veces los sistema se adelantan, así que en una de esas...”, añadió.