La iniciativa que volverá a implementar La Roja ante Uruguay para evitar nuevas sanciones de la FIFA

La selección chilena viene de sufrir un castigo por “discriminación y abuso racista” en el último partido frente a Argentina.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

En la antesala del cierre de la participación de la selección chilena en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Uruguay, una de las grandes novedades que tendrá el partido, más allá de los nombres jóvenes que son parte de la nómina, será el regreso de la Tarjeta Verde.

La Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y la Fundación Fútbol Más lanzaron una nueva campaña en conjunto que se aplicará en el compromiso de esta noche en el Estadio Nacional.

La iniciativa, que llega justo tras la sanción impuesta por la FIFA por “discriminación y abuso racista” en el último duelo contra Argentina, busca promover el respeto en los espectáculos deportivos, vinculados a todas las selecciones nacionales: masculina y femenina adulta, además de la Sub 20.

En 14 oportunidades, la Tarjeta Verde ha contribuido a promover climas de respeto cada vez que juega La Roja. En esta ocasión, 20 niños y niñas se ubicarán en la pista atlética del Estadio Nacional levantando tarjetones de 100×70 cm que le recordarán al público la importancia de guardar silencio durante el himno de Uruguay.

Esta acción tiene por objetivo reforzar la hospitalidad, reducir las sanciones reiteradas desde lo económico y prevenir la disminución de aforos a raíz de los cantos racistas y homofóbicos de los hinchas.

“Afortunadamente el hincha de la selección conoce la Tarjeta Verde desde hace mucho tiempo y la asocia con algo fundamental que es respetar el himno de los países que nos visitan. Esperamos que, en esta oportunidad, que no tendrán la Tarjeta en sus manos, como es lo habitual, empaticen con los niños y las niñas de nuestras comunidades que estarán invitándoles a guardar silencio durante ese momento”, declaró Daniela Noreña, directora ejecutiva de Fundación Fútbol Más en Chile.

“El mensaje es clarísimo: a nuestros rivales se les respeta en todo momento. Y a la Roja se le apoya en las buenas y en las malas. Hoy estamos iniciando un nuevo proceso para todas las Rojas, se viene el Mundial Sub-20 y el comportamiento del público debe ser ejemplar. Apoyemos siempre, con respeto y así evitamos castigos como el que hoy estamos sufriendo”, agregó el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

