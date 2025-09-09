Impactará al cobre en Chile: la empresa de $50 mil millones de dólares que nace de la fusión de las dueñas de Collahuasi y Quebrada Blanca 2

18 de Mayo de 2015/CALAMA Vista de la Mina Chuquicamata, durante la visita de lapresidenta de la Republica, en cual realizo un saludo radial a trabajadores del dicho lugar. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO / Cristobal Escobar

Nace un nuevo gigante minero, que tiene presencia clave en Chile: Anglo American acordó adquirir la canadiense Teck, creando una compañía de más de US$ 50 mil millones. Su nombre será Anglo Teck y se trata de uno de los acuerdos mineros más importantes en más de una década, según informaron en un comunicado.

En la fusión, Anglo pagará 1,3301 dólares por cada acción de Teck, en un acuerdo que representaría una prima del 17% sobre el precio de cierre de las acciones de la minera canadiense el lunes, según cálculos de Bloomberg.

¿Cómo afecta a Chile? La mina insignia de Teck en el país es el proyecto cuprífero Quebrada Blanca 2, mientras que Anglo American posee una participación en Los Bronces y en Collahuasi, lo que podría ofrecer oportunidades para aumentar la producción y las ganancias.

“Anglo Teck seguirá comprometida a trabajar con Codelco para implementar un plan minero conjunto respecto de las minas de cobre adyacentes de ambas compañías, Los Bronces y Andina en Chile”, informaron.

Las acciones de Anglo subieron un 9,9% tras la noticia de la fusión, que confirmó un informe de Bloomberg News que indicaba la inminencia del acuerdo. El acuerdo otorga a Anglo acceso a la codiciada cartera de minas de cobre de Teck tras un período en el que ha sido objeto de adquisición y se ha enfrentado a la presión de sus accionistas, según informa el Diario Financiero.

El impacto en producción minera

En el acuerdo, ambas mineras publicaron que Anglo Teck será el quinto mayor productor mundial de cobre, con una producción anual combinada de aproximadamente 1,2 millones de toneladas, que se espera crezca en torno a un 10% hasta alcanzar ~1,35 millones de toneladas en 2027.

Las faenas más grandes: