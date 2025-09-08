Durante esta última jornada, se dio a conocer que un nuevo megaproyecto inmobiliario se está gestando en el sur de Chile.

Precisamente en la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos, es que se está desarrollando la iniciativa.

Revisa también Armada emite aviso por posibles trombas marinas en Chile: estas serían las tres regiones afectadas

Desarrollan megaproyecto inmobiliario en Puerto Varas: tendrá servicios destinados a deporte, medicina y cultura

Según publicó el Diario Financiero (DF), el nuevo proyecto inmobiliario tiene por nombre Parque Gramado y es liderado por el empresario Claudio Benavides.

De acuerdo con el citado medio, la obra considera un parque, estacionamientos amplios, un edificio de dos pisos y tres subterráneos.

Lo anterior, se emplazará en un terreno de poco más de 10.400 metros cuadrados, en la calle Lago Llanquihue 333.

Por otro lado, la inversión del megaproyecto contempla una cifra de US$6,6 millones y tendrá como propósito proporcionar servicios de deporte, medicina y cultura.

Recientemente, Benavides presentó una consulta de de pertinencia para que la autoridad defina si es que el proyecto debe o no ser sometido a evaluación ambiental.

Según cita el DF, el empresario a cargo precisó en el documento presentado a la autoridad ambiental que “cabe destacar que el proyecto no está emplazado dentro ni próximo a ningún objeto de protección asociado a esta zonificación del Plan Regulador Comunal de Puerto Varas vigente desde el 24 de julio del presente 2025“.