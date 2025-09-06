PDI frustra encerrona en Conchalí: asaltante fue abatido y dos cómplices huyeron

Santiago

Durante la noche del viernes, un delincuente resultó fallecido, después de haber sido abatido por un funcionario de la Policía De Investigaciones, en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

En concreto, el subprefecto Eugenio Ríos, jefe de Ronda de la PDI, detalló que todo sucedió cuando el policía transitaba por la Autopista Los Libertadores, cerca de la intersección con Américo Vespucio.

En el lugar, “de forma imprevista se detiene un vehículo delante de él, al cual él se detiene dejando el espacio respectivo y en eso se bajan dos individuos a forzar sus puertas para poder quitarle el vehículo y uno de ellos muestra un arma de fuego, con la cual le señalaba y le pegaba en la ventana".

Ante el asalto, "el funcionario repele esta acción con su arma de fuego, realizando diversos disparos".

El vehículo estaba clonado

"En ese momento él hiere a este delincuente, quien fallece en el lugar, y los otros dos se dan a la fuga a pie, sin conocer, hasta el momento, si se encuentran con algún tipo de lesión", indicó el subprefecto Ríos.

Junto con ello, la PDI informó que "solamente el funcionario habría disparado" y que este no siguió a los delincuentes fugados, "porque ve que la persona queda en el suelo, por lo cual él trató de prestar algún tipo de cooperación, pero ya la persona, al momento de que él interactuó, estaba fallecida".

Finalmente, el subprefecto añadió que en el auto de los asaltantes "se encontró un arma de fuego“, mientras que ”el vehículo estaba clonado, la patente que estaba utilizando era de otro vehículo".