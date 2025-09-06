;

PDI frustra encerrona en Conchalí: asaltante fue abatido y dos cómplices huyeron

El hecho ocurrió en la Autopista Los Libertadores, donde un policía fue interceptado por tres individuos armados.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago

Durante la noche del viernes, un delincuente resultó fallecido, después de haber sido abatido por un funcionario de la Policía De Investigaciones, en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

En concreto, el subprefecto Eugenio Ríos, jefe de Ronda de la PDI, detalló que todo sucedió cuando el policía transitaba por la Autopista Los Libertadores, cerca de la intersección con Américo Vespucio.

Revisa también

ADN

En el lugar, “de forma imprevista se detiene un vehículo delante de él, al cual él se detiene dejando el espacio respectivo y en eso se bajan dos individuos a forzar sus puertas para poder quitarle el vehículo y uno de ellos muestra un arma de fuego, con la cual le señalaba y le pegaba en la ventana".

Ante el asalto, "el funcionario repele esta acción con su arma de fuego, realizando diversos disparos".

El vehículo estaba clonado

"En ese momento él hiere a este delincuente, quien fallece en el lugar, y los otros dos se dan a la fuga a pie, sin conocer, hasta el momento, si se encuentran con algún tipo de lesión", indicó el subprefecto Ríos.

Junto con ello, la PDI informó que "solamente el funcionario habría disparado" y que este no siguió a los delincuentes fugados, "porque ve que la persona queda en el suelo, por lo cual él trató de prestar algún tipo de cooperación, pero ya la persona, al momento de que él interactuó, estaba fallecida".

Finalmente, el subprefecto añadió que en el auto de los asaltantes "se encontró un arma de fuego“, mientras que ”el vehículo estaba clonado, la patente que estaba utilizando era de otro vehículo".

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad