;

Estudio revela qué tipo de personas mienten más en Internet y por qué lo hacen

Los investigadores analizaron millones de registros y descubrieron diferencias según edad y género.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Westend61

En la era digital, cada click deja un rastro de información valiosa. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Barcelona reveló que no todos los datos que entregan los usuarios son verdaderos.

La investigación, publicada en The Conversation, analizó más de siete millones de registros entre 2010 y 2023 y descubrió que este comportamiento varía según edad, género y motivaciones.

Los hombres mayores tienden a falsificar nombres, apellidos y teléfonos, mientras que las mujeres jóvenes suelen inventar correos electrónicos o números de contacto.

¿Por qué mienten los usuarios en sus datos?

Las razones son diversas y, en muchos casos, no responden a una mala intención. Entre las más comunes se encuentran:

  • Desconfianza hacia las empresas que recopilan datos.
  • Búsqueda de diversión, tratándolo como un juego.
  • Deseo de proteger la privacidad personal.
  • Incrementar las posibilidades de ganar al registrarse varias veces en un concurso.
  • Revancha, como forma de compensar experiencias negativas previas con marcas.

Revisa también

ADN

Algunos incluso consideran un reto engañar al sistema, sintiéndose más inteligentes si no son detectados.

El impacto de los datos falsos

Mentir en internet no solo afecta a las empresas. Según los investigadores, la información distorsionada puede generar errores en campañas de marketing, estudios de salud, educación, política, entre otras.

A pesar de ello, la mayoría de quienes falsean información no se preocupan por ocultar su dirección IP, ya sea porque lo consideran incómodo, desconocen cómo hacerlo o creen que no habrá consecuencias.

ADN

Getty Images / Monkey Business Images

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad