Estudio revela qué tipo de personas mienten más en Internet y por qué lo hacen

En la era digital, cada click deja un rastro de información valiosa. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Barcelona reveló que no todos los datos que entregan los usuarios son verdaderos.

La investigación, publicada en The Conversation, analizó más de siete millones de registros entre 2010 y 2023 y descubrió que este comportamiento varía según edad, género y motivaciones.

Los hombres mayores tienden a falsificar nombres, apellidos y teléfonos, mientras que las mujeres jóvenes suelen inventar correos electrónicos o números de contacto.

¿Por qué mienten los usuarios en sus datos?

Las razones son diversas y, en muchos casos, no responden a una mala intención. Entre las más comunes se encuentran:

Desconfianza hacia las empresas que recopilan datos.

Búsqueda de diversión, tratándolo como un juego.

Deseo de proteger la privacidad personal.

Incrementar las posibilidades de ganar al registrarse varias veces en un concurso.

Revancha, como forma de compensar experiencias negativas previas con marcas.

Algunos incluso consideran un reto engañar al sistema, sintiéndose más inteligentes si no son detectados.

El impacto de los datos falsos

Mentir en internet no solo afecta a las empresas. Según los investigadores, la información distorsionada puede generar errores en campañas de marketing, estudios de salud, educación, política, entre otras.

A pesar de ello, la mayoría de quienes falsean información no se preocupan por ocultar su dirección IP, ya sea porque lo consideran incómodo, desconocen cómo hacerlo o creen que no habrá consecuencias.