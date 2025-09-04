;

“Todos lo conocen”: Matthei se refiere a Patricio Góngora tras reportaje sobre ataque de bots en redes sociales

La abanderada de Chile Vamos mantuvo su postura de no judicializar la polémica y centrase en la campaña presidencial.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Canal 13

Agencia Uno - Canal 13

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió al reportaje de CHV Noticias que reveló la identidad de personas vinculadas a presuntas cuentas coordinadas en redes sociales utilizadas para difundir noticias falsas y mensajes de odio político, entre ellos el rumor de que padecía alzhéimer.

En punto de prensa, la exalcaldesa de Providencia recordó que denunció esta situación hace dos meses y que fue un episodio doloroso para ella. “Lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro, que vamos a sacar a nuestro país adelante y que lo vamos a recuperar de todos los problemas que tiene”, señaló.

Consultada sobre los antecedentes presentados en la investigación, Matthei sostuvo que su prioridad no es judicializar el tema, sino enfocarse en las preocupaciones de la ciudadanía. “Uno de los principales problemas que hemos visto es la desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones. Nos ven todo el tiempo peleando entre nosotros y nosotros hemos decidido que vamos a dar el mayor peso a lo que viene por delante y a solucionar los problemas de los chilenos y chilenas”, agregó.

“Todos lo conocen”

Respecto a Patricio Góngora, funcionario de la administración de Sebastián Piñera y actual director de Canal 13, aludido en el reportaje como presunto operador en estas dinámicas, la abanderada evitó profundizar.

“Naturalmente que lo conozco, todo el mundo lo conoce. Perdón, yo no puedo entrar, no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos”, indicó.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también abordó el tema, señalando que no se presentarán acciones judiciales por ahora, aunque los antecedentes confirman lo denunciado por Matthei. “Esto demuestra que Evelyn Matthei tenía razón”, afirmó, asegurando que la colectividad optará por enfocarse en la campaña electoral y no en tribunales.

Con este giro, la candidata reafirmó que su estrategia será proyectarse hacia adelante: “Nos vamos a concentrar en el Chile del futuro, porque eso es lo que realmente importa a las personas”.

