Adiós al horario de invierno en Chile: cuándo se adelanta el reloj y qué regiones no deben hacerlo

Algunos territorios del país mantendrán su hora sin modificaciones.

Javiera Rivera

Con la llegada de septiembre también se aproxima el segundo cambio de horario en Chile, lo que marca el fin del horario de invierno y el inicio del horario de verano.

Según las autoridades, el objetivo de esta medida es aprovechar de mejor manera las horas de luz natural durante la temporada más cálida.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile?

El cambio se realizará la noche del sábado 6 de septiembre de 2025, momento en que se deberán adelantar los relojes una hora.

Esto significa que a las 23:59 horas del sábado, los relojes pasarán automáticamente a marcar las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Gran parte de los dispositivos digitales, como celulares, computadores o relojes inteligentes, ajustan la hora de forma automática. Sin embargo, en equipos analógicos o sin conexión a Internet será necesario realizar el cambio manualmente.

Zonas de Chile que no cambian la hora

El horario de verano rige para casi todo el territorio continental, pero existen tres excepciones:

  • Región de Magallanes
  • Antártica Chilena
  • Región de Aysén

Estas zonas mantienen su propio huso horario. En el caso de Magallanes y la Antártica, la decisión de no modificar la hora se tomó en 2016, mientras que Aysén se sumó en 2025.

En cuanto a la Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio de hora se efectuará en la misma jornada, pero a las 22:00 horas locales.

