Motociclista muere tras choque con auto en Maipú: vehículo encargado por robo cruzó en rojo e impactó al individuo

El momento ocurrió en la intersección de Avenida Olimpo con Avenida Sur.

Verónica Villalobos

Santiago

Durante la madrugada de este sábado 30 de agosto, se registró un grave accidente de tránsito en la comuna de Maipú.

En concreto, el siniestro dejó como saldo la muerte de un motociclista y daños en viviendas del sector, luego de que un vehículo con encargo por robo impactara a la víctima al pasar con luz roja.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Olimpo con Avenida Sur, cuando el automóvil colisionó a la moto que transitaba con luz verde. Tras el impacto, el auto se volcó y terminó incrustado en dos casas, causando destrozos en las estructuras.

Según informó el teniente Cristian Cares, de la SIAT de Carabineros, en el vehículo se trasladaban tres personas que huyeron del lugar tras el choque. Además, se informó que al interior del vehículo, se encontró un arma de fuego. El conductor de la motocicleta falleció horas después en el hospital.

Por el momento, personal de Carabineros trabaja en la búsqueda de los ocupantes del automóvil, mientras se investigan las circunstancias del siniestro. No se reportaron otros lesionados.

