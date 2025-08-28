;

Pedro Ruminot y Alison Mandel comparten una importante noticia respecto a su familia

La pareja expresó su emoción y “mucha felicidad”.

José Campillay

Los comediantes chilenos Pedro Ruminot y Alison Mandel sorprendieron este miércoles al dar a conocer una noticia cargada de emoción y cariño a través de redes sociales.

La pareja adoptó a una niña llamada Mila, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años.

El anuncio lo realizaron a través de una publicación en Instagram, donde compartieron una fotografía expresando su felicidad con seguidores y amigos.

“Con mucha felicidad les presentamos a nuestra pequeña hijita Mila. Después de 4 años y medio de un proceso larguísimo de adopción por fin hace un tiempo recibimos el llamado más esperado por nosotros”, escribieron en el mensaje.

Según explicaron, la noticia de que serían padres nuevamente llegó hace tres meses, cuando finalmente les confirmaron que podrían sumar a Mila a su familia.

“No podemos estar más agradecidos de la vida bonita y que finalmente este proceso terminó de la mejor forma posible”, añadieron.

Hay que recordar que la pequeña se une a la de Baltazar, el hijo en común de la pareja y que hoy tiene 5 años. En su mensaje, destacaron lo mucho que él ha esperado a su hermana.

Una llegada esperada

“Baltazar es un hermano mayor increíble que explica y entiende mejor que todos lo que significa la adopción y cuenta con tanto orgullo que al fin tiene a su hermana a quien esperó con dibujos de Spiderman (su única condición es que su hermana fuera fan de Spiderman)”, comentaron con humor.

Ruminot y Mandel aseguraron que la llegada de Mila era un anhelo que habían guardado durante mucho tiempo.

Ya llevamos 3 meses disfrutando de nuestra ajolote, de su sonrisa al despertar, de sus alegatos cuando se acaba el día, de las pestañas más hermosas que hemos podido conocer y de la niña más linda del mundo”, escribieron.

La noticia fue celebrada en redes sociales por colegas y seguidores, quienes no tardaron en llenar de mensajes de felicitación a la pareja.

