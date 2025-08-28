El “otro” Demon Slayer: así era el Tanjiro original, más serio y sombrío (y por qué nunca llegó a publicarse)

Demon Slayer es hoy un fenómeno mundial: desde 2019 mantiene a su audiencia pegada a cada temporada y, con cintas como Mugen Train y Castillo Infinito, ya figura entre las más taquilleras de la historia de Japón. Pero ese éxito pudo haber sido muy distinto. Antes de hallar el equilibrio entre oscuridad y humor que la caracteriza —una vibra cercana a Jujutsu Kaisen y a otros shonen actuales—, su autora Koyoharu Gotouge concibió una versión mucho más cruda y violenta, reflejada incluso en el diseño original de su protagonista.

Según contó el editor del manga, Tatsuhiko Katayama, la primera propuesta —titulada Kisatsu no Nagare— planteaba un mundo de venganza, sangre y severidad. A tono con esa atmósfera, el Tanjiro inicial lucía más adusto y combativo, muy lejos del chico empático que hoy conocemos. La trama carecía de alivio cómico y, por su tono sombrío, rozaba lo depresivo.

Revisa también: Actor de Avengers se une al doblaje en inglés de la trilogía final de Demon Slayer

Ese enfoque no pasó el corte de serialización. Katayama pidió a Gotouge “un personaje principal más brillante y normal dentro del mundo creado”, es decir, un punto de luz que oxigenara tanta dureza. La autora no solo añadió un secundario simpático: reconfiguró por completo a Tanjiro. El protagonista se volvió un joven afable, compasivo y resiliente, capaz de despedir con nobleza a los demonios que enfrenta. Su sonrisa, su sensibilidad y los aretes de hanafuda terminaron por definirlo.

Ese giro tonal fue clave. Al introducir humor y humanidad sin abandonar la tragedia de fondo, Demon Slayer alcanzó un balance que conectó con públicos muy amplios: la épica y la acción siguen ahí, pero acompañadas por personajes queribles y momentos de respiro que hacen más soportable (y efectiva) la oscuridad del relato.

Mario Andrés Vergara Escobar Ampliar

¿Habría triunfado la versión original, más dura y sin concesiones? Imposible saberlo. Lo cierto es que la mezcla de luz y sombra de la obra publicada permitió que Demon Slayer se abriera paso entre un mar de propuestas del género y escalara hasta la primera línea del anime global.

Con la trilogía de cierre arrancando en cines, fans y crítica anticipan otro golpe en taquilla. Un final a la altura de una serie que, paradójicamente, nació de suavizar a un héroe… para hacer más potente su oscuridad.