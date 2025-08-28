;

El “otro” Demon Slayer: así era el Tanjiro original, más serio y sombrío (y por qué nunca llegó a publicarse)

Es uno de los personajes más queridos y cálidos en la actualidad, pero la idea original lo presentaba de manea muy diferente.

Mario Vergara

El “otro” Demon Slayer: así era el Tanjiro original, más serio y sombrío (y por qué nunca llegó a publicarse)

Demon Slayer es hoy un fenómeno mundial: desde 2019 mantiene a su audiencia pegada a cada temporada y, con cintas como Mugen Train y Castillo Infinito, ya figura entre las más taquilleras de la historia de Japón. Pero ese éxito pudo haber sido muy distinto. Antes de hallar el equilibrio entre oscuridad y humor que la caracteriza —una vibra cercana a Jujutsu Kaisen y a otros shonen actuales—, su autora Koyoharu Gotouge concibió una versión mucho más cruda y violenta, reflejada incluso en el diseño original de su protagonista.

Según contó el editor del manga, Tatsuhiko Katayama, la primera propuesta —titulada Kisatsu no Nagare— planteaba un mundo de venganza, sangre y severidad. A tono con esa atmósfera, el Tanjiro inicial lucía más adusto y combativo, muy lejos del chico empático que hoy conocemos. La trama carecía de alivio cómico y, por su tono sombrío, rozaba lo depresivo.

Revisa también:

ADN

Ese enfoque no pasó el corte de serialización. Katayama pidió a Gotouge “un personaje principal más brillante y normal dentro del mundo creado”, es decir, un punto de luz que oxigenara tanta dureza. La autora no solo añadió un secundario simpático: reconfiguró por completo a Tanjiro. El protagonista se volvió un joven afable, compasivo y resiliente, capaz de despedir con nobleza a los demonios que enfrenta. Su sonrisa, su sensibilidad y los aretes de hanafuda terminaron por definirlo.

Ese giro tonal fue clave. Al introducir humor y humanidad sin abandonar la tragedia de fondo, Demon Slayer alcanzó un balance que conectó con públicos muy amplios: la épica y la acción siguen ahí, pero acompañadas por personajes queribles y momentos de respiro que hacen más soportable (y efectiva) la oscuridad del relato.

ADN

Mario Andrés Vergara Escobar

¿Habría triunfado la versión original, más dura y sin concesiones? Imposible saberlo. Lo cierto es que la mezcla de luz y sombra de la obra publicada permitió que Demon Slayer se abriera paso entre un mar de propuestas del género y escalara hasta la primera línea del anime global.

Con la trilogía de cierre arrancando en cines, fans y crítica anticipan otro golpe en taquilla. Un final a la altura de una serie que, paradójicamente, nació de suavizar a un héroe… para hacer más potente su oscuridad.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad