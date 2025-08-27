Presidente de ASIMET propone nueva Subsecretaria de la Industria: “Buscamos unificar políticas públicas”

Durante este miércoles, el presidente de ASIMET, Fernando García, adelantó en ADN Hoy el foro presidencial que la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas realizará este jueves, enfocado en reactivar la economía y reposicionar la manufactura en nuevo debate con los candidatos a la presidencia.

“Este foro anual de ASIMET se realiza en agosto. Este año invitamos a cinco candidatos presidenciales. Nuestro foco es poner a la industria productiva, a la industria nacional, en el centro de las conversaciones”, dijo.

Respecto del momento del sector, García señaló que “es complejo. Hace tres décadas representaba 15 puntos del PIB y hoy apenas ronda el 9%. Con un trabajo conjunto entre Estado, empresa privada y colaboradores se puede recuperar esa tendencia. Estamos entregando a los candidatos propuestas económicas, estructurales y tecnológicas para que las consideren en sus programas”.

Consultado por la evaluación del Gobierno, apuntó a avances, pero insuficientes: “Con el ministro Grau, primero en Economía y hoy en Hacienda, hemos trabajado en temas de permisología, financiamiento y construcción naval con visión de largo plazo. Se avanzó, pero no basta”.

En ese contexto, afirmo que “ planteamos la creación de una Subsecretaría de la Industria y la modernización de la Comisión Antidistorsiones. Hoy los temas de la industria están repartidos entre distintos ministerios, y buscamos unificar políticas públicas”.

“Necesitamos que la Comisión tenga autonomía técnica para responder rápido ante distorsiones que no nos permiten competir en igualdad de condiciones frente a productos importados, especialmente de China, pero también de otros países. No pedimos proteccionismo ni subvención, sino igualdad de condiciones: un comercio justo y soberanía industrial”, añadió.

Campaña y debate presidencial

Sobre la presencia del tema en las campañas, García remarcó que “queremos llevarlo a terreno con propuestas concretas” y criticó que “no hemos escuchado sobre la subsecretaría ni sobre la Comisión Antidistorsiones más ágil. Queremos que los candidatos se pronuncien. La industria es productiva y puede recuperar el músculo que tuvo Chile”.

Finalmente, detalló que “este año ASIMET cumple 87 años. Organizar el foro es complejo, llevamos meses trabajando. Teníamos que acotar tiempos y participación, por eso invitamos a los cinco primeros que marcan en las encuestas”.

La candidata Jeannette Jara canceló su asistencia porque está en una gira nacional, y fue reemplazada por Marco Enríquez-Ominami, quien confirmó su presencia mañana”.