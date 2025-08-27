;

Alcalde Alessandri: “Mientras el Presidente Boric está preocupado por los museos en EE.UU., los chilenos viven aterrados”

Los dichos del jefe comunal se dan tras un violento asalto en Lo Barnechea, donde el dueño de casa sufrió una serie de agresiones.

Un violento robo se registró durante la noche del martes en Lo Barnechea, donde el dueño de casa fue reducido, golpeado y amarrado, mientras los ladrones sustrajeron especies y escaparon en su propio automóvil.

Sobre esto se refirió el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, quien apuntó sus dardos contra el Presidente de la República, Gabriel Boric.

“Mientras el Presidente Boric está preocupado por los museos en Estados Unidos, los chilenos viven aterrados por la delincuencia”, afirmó.

“No extraña que el Gobierno haya demorado tanto en aprobar el uso de las taser para Carabineros”, complementó en declaraciones recogidas por Emol.

Los dichos de Alessandri se dan luego de que el Presidente Boric criticara la decisión del gobierno de Donald Trump de ordenar una revisión de las exposiciones del Instituto Smithsonian, medida que obligará a sus museos a modificar en un plazo de 120 días los contenidos considerados “problemáticos” en cuanto a tono e interpretación histórica.

