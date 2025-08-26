“No podría lucrar con tanto dolor”: Fran Virgilio rompe el silencio y habla por primera vez sobre la infidelidad de Karol Dance

Durante este lunes, Francisca Virgilio, esposa de Karol Lucero, se refirió por primera vez a la infidelidad del comunicador con la DJ Isi Glock.

En concreto, la diseñadora agradeció el apoyo recibido, pero descartó entregar más declaraciones públicas.

“Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño que me han enviado estos días. Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y amigas. Estos procesos son largos, pero también de mucho aprendizaje”, escribió en sus historias de Instagram.

En esa línea, enfatizó que no está en sus planes dar entrevistas ni participar en programas.

“Respecto a los medios, nunca he hablado y esta no será la excepción, no podría lucrar con algo que me genera tanto dolor”, afirmó.