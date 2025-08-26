;

“No podría lucrar con tanto dolor”: Fran Virgilio rompe el silencio y habla por primera vez sobre la infidelidad de Karol Dance

“Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño”, escribió en Instagram.

Cristóbal Álvarez

“No podría lucrar con tanto dolor”: Fran Virgilio rompe el silencio y habla por primera vez sobre la infidelidad de Karol Dance

Durante este lunes, Francisca Virgilio, esposa de Karol Lucero, se refirió por primera vez a la infidelidad del comunicador con la DJ Isi Glock.

En concreto, la diseñadora agradeció el apoyo recibido, pero descartó entregar más declaraciones públicas.

Revisa también:

ADN

“Agradezco de corazón cada mensaje de apoyo y cariño que me han enviado estos días. Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y amigas. Estos procesos son largos, pero también de mucho aprendizaje”, escribió en sus historias de Instagram.

En esa línea, enfatizó que no está en sus planes dar entrevistas ni participar en programas.

“Respecto a los medios, nunca he hablado y esta no será la excepción, no podría lucrar con algo que me genera tanto dolor”, afirmó.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad