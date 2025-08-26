;

Lluvia en Santiago: cuándo podrían volver las precipitaciones a la RM, según el pronóstico del tiempo

Meteorólogos se refirieron a las probabilidades de una nueva caída de agua en la capital.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago: cuándo podrían volver las precipitaciones a la RM, según el pronóstico del tiempo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La semana pasada Santiago volvió a recibir lluvias, acompañadas incluso de nevadas en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Aunque en los últimos días el sol se ha hecho presente, con temperaturas que superaron los 20 °C, aún se mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones.

El ingreso de una baja segregada en altura modificará el panorama meteorológico.

ADN

Las chances de gotas se sitúan entre este viernes 29 en la noche y el sábado 30 de agosto.

De viernes a sábado llega un sistema frontal, que es la parte trasera del que estamos viendo ahora, y ese sistema podría dejar goterones por el momento”, adelantó el meteorólogo Iván Torres en 24 Horas.

El portal Meteored aseguró que la previa al fin de semana será una jornada mucho más inestable, con temperaturas que nuevamente tenderán a descender.

Por el momento se ve muy poco lluvia (...) no se define, pero sí va a estar cubierto”, añadió Torres.

Si cae algo pueden ser gotas. Estamos hablando de menos de un milímetro. Así que vamos a estar atentos”, concluyó el experto.

“No es para andar con impermeable, pero son algunas gotitas que se agradecen”, añadió el meteorólogo Gonzalo Espinoza, parte de Megatiempo.

Los efectos se harían sentir principalmente hacia las zonas de precordillera y cordillera. “En el centro de Santiago lo más probables que no caiga nada”, sumó Espinoza.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) plantea el siguiente pronóstico para los días que vienen:

ADN

Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

