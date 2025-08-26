Fundación Coanil se plantea alcanzar cifra histórica de $100 millones en próxima Colecta Nacional

Tal como ocurrió el año pasado, Fundación Coanil retoma la presencialidad para su Colecta Nacional 2025, que en esta ocasión se ha propuesto un ambicioso objetivo para la organización: recaudar 100 millones de pesos por primera vez en su historia.

Luego de que la pandemia obligara a utilizar exclusivamente las vías digitales para la recolección de fondos, en 2024 Fundación Coanil volvió a las calles, aprovechando también que celebraba 50 años de vida.

La buena recepción que generó la campaña del año pasado motivó a la institución al servicio de las personas con discapacidad intelectual a intentar subir la vara, aprovechando que en esta ocasión la recolección se efectuará durante el Mes de la Solidaridad.

“Realizar la campaña de forma presencial nos permite relacionarnos cara a cara con las personas, lo que no solo creemos nos ayuda a recaudar fondos, sino que también nos permite llevar nuestra causa a la calle y acercarla a la ciudadanía. Todos los años hemos ido subiendo lo conseguido el año anterior, así es que esperamos que todos nos ayuden a alcanzar la meta que nos propusimos para 2025”, asegura Nicolás Fehlandt, gerente general de Fundación Coanil.

La presencialidad de la Colecta 2025 se suma nuevamente una versión digital, la que se realizará a través del sitio web de la Fundación (coanil.cl) y se extenderá entre el lunes 25 y el sábado 30 de agosto.

“El mensaje que queremos llevar a la comunidad es el compromiso que tenemos para que las niñas, niños, adolescentes y adultos que apoyamos a diario, puedan alcanzar un desarrollo pleno, una materia en la que hemos ido construyendo avances, pero nos queda mucho por alcanzar, y que gracias al aporte y al reconocimiento que nos da actividades como la Colecta Nacional, estamos seguros podremos concretar”, añade Fehlandt.

El Mes de la Solidaridad se conmemora desde 1994, luego que el Congreso Nacional instaura el 18 de agosto como el Día de la Solidaridad, a propósito de la fecha en que murió San Alberto Hurtado en 1952.

Sobre Coanil

Con más de 50 años de vida, la Fundación Coanil se ha convertido en la organización más grande del país al servicio de las personas con discapacidad intelectual. Anualmente, apoya a más de 3.400 personas y sus familias, a través de sus 52 centros a lo largo del país, que incluyen 26 centros educacionales, 20 centros sociales, 5 centros ocupacionales y laborales, y un OTEC.