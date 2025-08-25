Una de las figuras más brillantes de la danza contemporánea mundial debuta en Chile: esto se sabe / CEAC

El Ballet Nacional Chileno regresa con lo que promete convertirse en uno de los hitos de su actual temporada: el debut en el país de la coreógrafa francesa Leïla Ka, considerada una de las creadoras más potentes y reconocidas de la nueva generación europea.

Brasas es el nombre de su trabajo para la compañía, obra que tendrá seis funciones en el Teatro Universidad de Chile, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de agosto, y jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de septiembre, todas a las 20:00 horas.

Con un estilo que desafía etiquetas, Leïla Ka se ha posicionado como una de las principales figuras de la escena internacional, desarrollando un lenguaje propio donde busca “una danza honesta, que no tema mostrar fragilidad. Que cada gesto cuente una historia y que esa historia pueda llegar a todos”, señala la coreógrafa, cuya visita cuenta con el apoyo del Instituto Francés de Chile.

Con propuestas que cruzan la danza contemporánea, urbana y teatralidad, su trabajo ha sido aplaudido en prestigiosos festivales de todo el mundo por su ímpetu e intensidad. Junto con ello, ha desarrollado variadas colaboraciones.

Entre ellas destaca su participación como parte del equipo creativo del tour Cowboy Carter de Beyoncé, siendo elogiada en revistas como Vogue, que la han catalogado como una de las artistas imperdibles de la danza actual.

Brasas será la primera creación de Leïla Ka en Chile, una invitación a experimentar un viaje emocional y físico, donde está presente la dualidad de la vulnerabilidad y la fuerza, la tristeza y la vitalidad. “En un mundo donde muchas veces sentimos que todo se derrumba, esta obra busca recordarnos que, mientras haya un latido, siempre hay esperanza”, explica.

Referentes populares

Ka agrega que su obra “se puede describir como una gran fiesta desencarnada”, donde “se baila aunque el mundo se esté quemando. El cuerpo celebra, mientras la cara, los gestos, revelan la tristeza o la falta de sentido de esa fiesta”. De este modo, el montaje evoca un estado de ánimo colectivo entre la desesperanza y la resistencia, en una contradicción que considera reflejo de los tiempos actuales. “Me interesa esa paradoja, porque la danza puede hablar desde ahí”, explica.

Para su propuesta, Leïla Ka toma referentes populares y piezas musicales que forman parte del imaginario colectivo, aludiendo a través de ellas a diferentes celebraciones y espacios. Lejos de usarlas de modo irónico, lo que busca es quitar los prejuicios y devolverles la emoción que las ha transformado en melodías universales: “Si esas canciones llegaron a tanta gente, es por algo. No me interesa negar lo popular, sino abrazarlo y hacerlo dialogar con la danza contemporánea”, comenta.

Junto con las y los miembros de la compañía, Brasas cuenta con el trabajo de Jane Fournier como asistente de coreografía, Nicolás Jofré en iluminación y Carolina Vergara en vestuario.

Las entradas se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida de Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.