Tragedia en túnel General Velásquez: conductor es atropellado tras intentar rescatar a un gato
Según informó preliminar del editor de Transporte Informa, Marcelino Martínez, la víctima se encuentra en riesgo vital.
Un grave accidente se registró este lunes en el túnel de General Velásquez, a la altura de Salvador Gutiérrez, cuando un conductor detuvo su vehículo para rescatar a un gato que se encontraba en la vía.
Según informó preliminar del editor de Transporte Informa, Marcelino Martínez, la persona fue atropellada y se encuentra en riesgo vital.
Revisa también
Debido al hecho, el tránsito en dirección al norte permanece completamente suspendido, y todo el flujo vehicular ha sido desviado hacia la vía local. Carabineros confirmó que personal de la SIAT trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes.
De acuerdo a la actualización de Transporte Informa a las 12:38 horas, las labores investigativas se extenderán por cerca de una hora y media, generando alta congestión en la zona de Quinta Normal.