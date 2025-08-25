;

Tragedia en túnel General Velásquez: conductor es atropellado tras intentar rescatar a un gato

Según informó preliminar del editor de Transporte Informa, Marcelino Martínez, la víctima se encuentra en riesgo vital.

Nelson Quiroz

REFERENCIAL

REFERENCIAL / Lukassek

Un grave accidente se registró este lunes en el túnel de General Velásquez, a la altura de Salvador Gutiérrez, cuando un conductor detuvo su vehículo para rescatar a un gato que se encontraba en la vía.

Según informó preliminar del editor de Transporte Informa, Marcelino Martínez, la persona fue atropellada y se encuentra en riesgo vital.

Debido al hecho, el tránsito en dirección al norte permanece completamente suspendido, y todo el flujo vehicular ha sido desviado hacia la vía local. Carabineros confirmó que personal de la SIAT trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo a la actualización de Transporte Informa a las 12:38 horas, las labores investigativas se extenderán por cerca de una hora y media, generando alta congestión en la zona de Quinta Normal.

