;

VIDEO. Congreso Nacional de Santiago abre sus puertas a niñas, niños y adolescentes por el Día de los Patrimonios

Este sábado 23 de agosto habrá recorridos inclusivos por el Senado, la Cámara y la Biblioteca del Congreso, con títeres, material educativo y mediación especializada (10:00 a 14:00).

Mario Vergara

El Congreso Nacional de Santiago realizará una jornada especial del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes este sábado 23 de agosto, con un circuito familiar para conocer la historia y el valor patrimonial del edificio inaugurado en 1876. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas.

El ingreso será por calle Catedral 1158 (Santiago Centro). La bienvenida estará a cargo de una reportera junto a TV Senado, quien entrevistará brevemente a niñas, niños y adolescentes; durante esa instancia se entregará un kit de material educativo para las familias asistentes.

El itinerario comienza en el Senado, continúa por la Cámara de Diputadas y Diputados y finaliza en la Biblioteca del Congreso Nacional. En el Salón de Honor, el personaje “Don Custodio” relatará hitos de la construcción y del rol histórico del recinto. Posteriormente, en la Sala de Sesiones del Senado, los personajes Tico, Tigrini, Luna y Lora presentarán una obra de títeres sobre la importancia de las leyes, el primer Congreso de 1811 y la participación de las mujeres en la esfera pública.

Durante el recorrido habrá pantallas con imágenes históricas y el tramo por el Senado tendrá una duración aproximada de 20 minutos. La actividad contará con intérpretes de lengua de señas y con profesionales especializados en la atención de personas con discapacidad y neurodivergencias, para asegurar un entorno inclusivo y accesible.

Tras la visita al Senado, el circuito continuará por los principales salones de la Cámara y la Biblioteca del Congreso. La invitación está dirigida a niñas, niños y adolescentes y a sus familias a “vivir la historia” en el edificio del Congreso en Santiago, que en 2026 cumplirá 150 años.

