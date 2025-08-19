;

VIDEO. Árbitro argentino es despedido por polémica conducta: ignoró jugadas y usó celular en pleno partido

Sebastián Solís fue desvinculado por su inapropiado desempeño durante un partido de inferiores entre Argentino de Rosario y Roma.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Una drástica medida sacude por estas horas al fútbol argentino, luego de que la AFA decidiera despedir al árbitro Sebastián Solís por conducta inapropiada durante el partido disputado el pasado fin de semana entre Roma y Argentino de Rosario por la cuarta categoría de Juveniles C.

En un video difundido por el portal Doble Amarilla, se aprecia al juez dirigiendo el encuentro con total desgano, sin seguir de cerca las jugadas y con las manos detrás de la espalda. Incluso, en un momento se le vio realizando ejercicios de elongación mientras los futbolistas corrían detrás de la pelota.

Revisa también:

ADN

Por si fuera poco, en otra secuencia, el árbitro fue captado sacando lo que aparenta ser un teléfono celular de su bolsillo. La escena se viralizó rápidamente y motivaron una reacción inmediata de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A través de un comunicado oficial, el ente rector del balompié trasandino anunció el despido inmediato de Solís. En el documento, la institución fundamentó la medida por “haber infringido seriamente su deber de impartir justicia”.

“Pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol, faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro”, agregó la AFA.

Por ahora, se desconocen los motivos que llevaron a Sebastián Solís a comportarse de esa manera durante el compromiso. Lo cierto es que la decisión ya fue tomada y el árbitro no volverá a ser designado para dirigir en el fútbol argentino.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad