Una drástica medida sacude por estas horas al fútbol argentino, luego de que la AFA decidiera despedir al árbitro Sebastián Solís por conducta inapropiada durante el partido disputado el pasado fin de semana entre Roma y Argentino de Rosario por la cuarta categoría de Juveniles C.

En un video difundido por el portal Doble Amarilla, se aprecia al juez dirigiendo el encuentro con total desgano, sin seguir de cerca las jugadas y con las manos detrás de la espalda. Incluso, en un momento se le vio realizando ejercicios de elongación mientras los futbolistas corrían detrás de la pelota.

Por si fuera poco, en otra secuencia, el árbitro fue captado sacando lo que aparenta ser un teléfono celular de su bolsillo. La escena se viralizó rápidamente y motivaron una reacción inmediata de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A través de un comunicado oficial, el ente rector del balompié trasandino anunció el despido inmediato de Solís. En el documento, la institución fundamentó la medida por “haber infringido seriamente su deber de impartir justicia”.

“Pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol, faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro”, agregó la AFA.

Por ahora, se desconocen los motivos que llevaron a Sebastián Solís a comportarse de esa manera durante el compromiso. Lo cierto es que la decisión ya fue tomada y el árbitro no volverá a ser designado para dirigir en el fútbol argentino.