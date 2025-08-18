Presidenta del PS arremete contra Kast por participación de Jara en debates: “Tal vez a él no le importa porque lleva 12 años de candidato”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la gira nacional que realizará la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, entre el 19 de agosto y el 14 de septiembre.

En concreto, la senadora explicó que el programa de gobierno de la exministra “se va a trabajar con detalle en medidas específicas en los meses que quedan, pero sobre todo después de una escucha activa que ella hará cuando se mueva por Chile".

Agencia UNO | La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. / Manuel Lema Olgun Ampliar

“Necesitamos escuchar y obedecer los problemas de las regiones. Los dolores desde el centro de la capital no son los mismos desde las distintas regiones y, por lo tanto, esa escucha es muy útil para la elaboración de un programa definitivo ”, añadió.

“No se va a restar de los debates”

En ese sentido, Paulina Vodanovic aclaró que “Jeannette Jara no se va a restar de los debates, lo que está haciendo es priorizar el contacto territorial, porque estos foros, que son gremiales e interesantes, encapsulan a los candidatos en la Región Metropolitana".