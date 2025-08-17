Gobierno anuncia 17 medidas para reforzar la seguridad tras fuga de reos de alta peligrosidad

Santiago

El Gobierno presentó un paquete de 17 medidas para mejorar la seguridad en las cárceles del país, luego de la fuga de tres internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso el pasado viernes 15 de agosto.

Los fugados, condenados por delitos graves como asesinato y robo con homicidio, se escaparon utilizando un cable metálico en una especie de canopy.

Entre las primeras medidas destacan la revisión exhaustiva de la clasificación de la población penal, el fortalecimiento del personal de Gendarmería en labores administrativas y la revisión de la seguridad perimetral de todos los recintos penitenciarios.

Además, se coordinará con Carabineros un refuerzo externo de seguridad en los recintos.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, detalló que también se evaluará la reasignación de gendarmes a labores de trato directo para aumentar la fuerza operativa en los penales.

Otra iniciativa destacada es el ingreso de una medida legislativa que permitirá reincorporar como honorarios a gendarmes retirados con experiencia para tareas de apoyo administrativo.

Asimismo, se contempla la colaboración internacional: en septiembre llegará una delegación del PACCTO para reforzar labores de inteligencia y máxima seguridad, y un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo auditará el control interno y penitenciario.