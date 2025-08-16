Balacera en pleno centro de Santiago deja un joven muerto frente a iglesia San Francisco

Santiago

La Brigada de Homicidios de la PDI informó que la víctima se encontraba conversando con el sujeto cuando este extrajo un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones, provocando su fallecimiento en el lugar.

Junto al cuerpo se hallaron 11 vainillas de 9 mm y pequeñas bolsas con una sustancia sospechosa, que será analizada para determinar si corresponde a droga.

Revisa también Iba a una persecución policial: qué se sabe sobre la muerte del sargento de Carabineros Ricardo Belmar en Talca

El fiscal Eduardo Pontigo, de la Fiscalía ECOH, explicó que aún no se descarta ningún móvil del ataque y que se indaga si ambos hombres se reunieron previamente. “Existe una conversación entre ambos y posteriormente a ello existe este ataque sorpresivo del imputado hacia la víctima en cuanto a darle diversos impactos con un arma de fuego” , señaló.

Hasta ahora, el fallecido permanece sin identificar, ya que no portaba documentación. Los equipos forenses trabajan en la toma de huellas para establecer su identidad. La PDI, en tanto, revisa cámaras de seguridad y empadrona testigos para reconstruir los hechos.

“El objetivo es identificar tanto a la víctima como al autor del hecho y esclarecer el móvil que llevó a este ataque sorpresivo”, añadió el fiscal Pontigo.