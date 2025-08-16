;

Balacera en pleno centro de Santiago deja un joven muerto frente a iglesia San Francisco

El atacante, que se movilizaba en bicicleta, huyó tras efectuar múltiples disparos a corta distancia.

Verónica Villalobos

Balacera en pleno centro de Santiago deja un joven muerto frente a iglesia San Francisco

Santiago

La Brigada de Homicidios de la PDI informó que la víctima se encontraba conversando con el sujeto cuando este extrajo un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones, provocando su fallecimiento en el lugar.

Junto al cuerpo se hallaron 11 vainillas de 9 mm y pequeñas bolsas con una sustancia sospechosa, que será analizada para determinar si corresponde a droga.

Revisa también

ADN

El fiscal Eduardo Pontigo, de la Fiscalía ECOH, explicó que aún no se descarta ningún móvil del ataque y que se indaga si ambos hombres se reunieron previamente. “Existe una conversación entre ambos y posteriormente a ello existe este ataque sorpresivo del imputado hacia la víctima en cuanto a darle diversos impactos con un arma de fuego”, señaló.

Hasta ahora, el fallecido permanece sin identificar, ya que no portaba documentación. Los equipos forenses trabajan en la toma de huellas para establecer su identidad. La PDI, en tanto, revisa cámaras de seguridad y empadrona testigos para reconstruir los hechos.

“El objetivo es identificar tanto a la víctima como al autor del hecho y esclarecer el móvil que llevó a este ataque sorpresivo”, añadió el fiscal Pontigo.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad