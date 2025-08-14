“Me estás matando”: influencer argentino es sorprendido comprando en el supermercado luego de decir que eso es “de pobres”

Las redes sociales dan para todo y son muchos los personajes que se hacen virales independiente del contenido que crean o el mensaje que transmiten.

En este escenario, cada vez es más común ver a ‘influencers’ que muestran y aseguran tener una vida de “ganador”, exponiendo lujos e incluso dando consejos. Esto, sin acreditar veracidad ni comprobar que sea algo real.

Uno de ellos es Tino Mossu, un argentino que adopta este tipo de actitudes y que además es conocido por sus posturas libertarias y su cercanía con Javier Milei.

El polémico personaje llegó a decir en uno de sus videos que “ir al supermercado es de pobres”, algo que no pasó desapercibido y generó bastante polémica.

“La gente pobre va al supermercado. No vas a ver a ningún rico yendo al supermercado”, afirmó Mossu en su momento.

Esta frase la mantuvo incluso en momentos más serios, cuando participó de un acto solidario para Bahía Blanca y compró mercadería para los afectados por las inundaciones.

“Muchachos, vieron que ir al supermercado es de gente pobre. Bueno, sigo pensando lo mismo, pero estamos haciendo la excepción por Bahía Blanca”, declaró.

Sin embargo, las vueltas de la vida, y la realidad detrás de las pantallas en redes sociales, lo sorprendieron realizando con normalidad aquella práctica tan común.

“No me grabes”

“¿Vos sos Tino Mossu? ¿No decías que ir al supermercado era de pobres?”, le preguntó un hombre que se encontraba de compras y decidió abordarlo.

“No me grabes, me estás matando. Me estás matando. Por favor, te lo pido. Es un personaje que yo tenía. Ya no vivo más en Puerto Madero, ya vendí los autos. Por favor, te pido elimina el video”, respondió el influencer.

El video se viralizó rápidamente, provocando reacciones de burla y cuestionamientos sobre la coherencia entre su discurso y comportamiento.

El hecho avivó el debate sobre la responsabilidad de los influencers al proyectar una imagen aspiracional y luego contradecirla.

La frase sobre los supermercados fue calificada como elitista; ahora, al ser proveniente de alguien con seguidores que buscan mejorar su situación económica, su comportamiento fue considerado hipócrita.

De todas formas no se debe descartar que, más que un error ocasional, el episodio exponga una estrategia de proyección, careciendo de sustento real.