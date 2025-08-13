“Es mi obsesión, la como casi todos los días”: el asombro de un influencer europeo con la palta chilena / Caterina Oltean / 500px

El influencer de TikTok (@mr.addeso) publicó un video reaccionando al sabor de tres tipos de palta, demostrando su notorio afecto por la hass chilena.

El registro r|ápidamente se viralizó y actualmente posee más de 150 mil reproducciones con más de 650 comentarios como: “Palta hass lo mejor de Chile”, “La palta chilena es la mejor”, “Yo sin palta hass chilena no podría vivir”.

El italiano, primero prueba la palta californiana, la que define como “ni aguada ni cremosa”, posteriormente, la hass chilena, que lo cautivó por completo: “Es mi obsesión, la como casi todos los días”, “No sé cómo explicarles lo rico que es esta palta. Es tan cremosita”. Por último, probó la palta cruz, la cual refiere con una textura completamente distinta: “es mucho más líquida”.

El influencer también hace hincapié que en Europa no se puede encontrar una palta como esta (hass) y que no sabe cómo podría vivir “sin su dosis de palta”. “No entiendo cómo hacen los que viven fuera y no tienen su palta chilena”, enfatiza.

Finalmente hace un llamado a comentar cuál es la palta favorita de sus seguidores.