Capacitación digital gratuita busca salvar empleos en riesgo por la IA: revisa cómo postular

Chile se encuentra ante un punto de inflexión. Según la Estrategia Digital 2035, el 57,8% de los empleos en el país tiene alta probabilidad de ser automatizado antes del 2048.

Actualmente, más de 9,8 millones de personas están en edad de trabajar. Sin embargo, la población mayor de 60 años —que se duplicará en las próximas décadas— sigue rezagada en habilidades digitales.

De hecho, el 60% de los adultos mayores asegura que la falta de competencias tecnológicas les impide acceder a mejores empleos o emprender, según cifras del programa OpenSeniors.

A nivel internacional, el Foro Económico Mundial advierte que un 23% de los empleos en el mundo cambiará de aquí a 2027, con un crecimiento del 10,2% de nuevos puestos y una pérdida del 12,3%.

Programa de alfabetización digital gratuito

En Chile, estudios del Banco Central y la Comisión Nacional de Productividad confirman que la baja adopción de herramientas digitales explica parte de la brecha de productividad con países desarrollados.

Para revertir la situación, el programa de alfabetización digital de OpenSeniors ofrece formación gratuita durante tres meses. Los módulos abarcan desde alfabetización y productividad digital hasta uso de inteligencia artificial, trabajo remoto, entre otros.

Las inscripciones se realizan a través de su página oficial y están abiertas para personas entre 55 y 70 años que residan en Chile. El proceso es gratuito y requiere completar un formulario en línea con datos personales