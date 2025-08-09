Carabineros decomisa más de 16 kilos de droga en control vehicular en Osorno

Santiago

Durante las últimas horas, Carabineros de la 3ª Comisaría de Osorno incautó más de 16 kilos de marihuana y medio kilo de clorhidrato de cocaína durante un control vehicular nocturno realizado en la calle Lago Palena.

El operativo, parte de los servicios preventivos en la ciudad, se desarrolló cuando personal policial fiscalizó un automóvil y detectó, sobre el asiento del copiloto, una bolsa con una sustancia verdosa, que fue confirmada como marihuana.

Tras una revisión más exhaustiva, en el asiento trasero se halló una maleta con 15 paquetes de marihuana y un paquete con cocaína, además de $400.000 en efectivo presuntamente vinculados a la venta de drogas.

Según el capitán Juan Castro, el decomiso totalizó 16 kilos 252 gramos de cannabis sativa y 515 gramos de clorhidrato de cocaína.

El conductor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido y será formalizado por infracción a la Ley 20.000.