;

Carabineros decomisa más de 16 kilos de droga en control vehicular en Osorno

Tras incautar los ilícitos se logró detener a una persona.

Verónica Villalobos

Carabineros decomisa más de 16 kilos de droga en control vehicular en Osorno

Santiago

Durante las últimas horas, Carabineros de la 3ª Comisaría de Osorno incautó más de 16 kilos de marihuana y medio kilo de clorhidrato de cocaína durante un control vehicular nocturno realizado en la calle Lago Palena.

El operativo, parte de los servicios preventivos en la ciudad, se desarrolló cuando personal policial fiscalizó un automóvil y detectó, sobre el asiento del copiloto, una bolsa con una sustancia verdosa, que fue confirmada como marihuana.

Tras una revisión más exhaustiva, en el asiento trasero se halló una maleta con 15 paquetes de marihuana y un paquete con cocaína, además de $400.000 en efectivo presuntamente vinculados a la venta de drogas.

Según el capitán Juan Castro, el decomiso totalizó 16 kilos 252 gramos de cannabis sativa y 515 gramos de clorhidrato de cocaína.

Revisa también

ADN

El conductor, un hombre de 30 años sin antecedentes, fue detenido y será formalizado por infracción a la Ley 20.000.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad