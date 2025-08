Inter Miami logra revocar polémica expulsión de Maximiliano Falcón tras fuerte reclamo de Mascherano

El pasado sábado, Inter Miami igualó 2-2 ante Necaxa por la segunda fecha de la Leagues Cup, en un partido bastante accidentado por la lesión de Lionel Messi y una polémica expulsión de Maximiliano Falcón, que generó un fuerte reclamo del técnico Javier Mascherano.

“Te terminan jodiendo un partido y posiblemente te pueden terminar jodiendo una clasificación, y te quedas con la cara de tonto. Esa es la realidad”, declaró el DT del cuadro estadounidense en conferencia sobre la acción que involucró al exdefensa de Colo Colo.

“No se entienden muchas veces estas cosas. No se entiende ni siquiera que no haya ido al VAR a verlo. Por lo menos justifica algo y anda al VAR a verlo, por lo menos... Es lo que hay, no me gusta hablar tampoco demasiado, pero tampoco voy a dejar que nos pisen la cabeza", agregó Mascherano.

Las declaraciones del entrenador de Inter Miami tuvieron efecto inmediato, ya que el Comité Disciplinario de la Leagues Cup aceptó la solicitud del elenco de Florida y determinó anular la tarjeta roja de Falcón.

“El Comité determinó, con base en el Capítulo XIII del Reglamento del Torneo de la Leagues Cup, anular la tarjeta roja. Por lo tanto, el jugador podrá participar en el próximo partido y se ajustará la Tabla de Fair Play”, comunicó el organismo.

De esta manera, Maximiliano Falcón quedó habilitado y estará disponible para jugar el partido de mañana miércoles ante Pumas, por la tercera jornada del torneo que enfrenta a los clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.

Así fue la polémica expulsión de Maximiliano Falcón