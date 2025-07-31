Sistema frontal obliga a suspender clases para este viernes en varias comunas de cinco regiones: revisa el listado completo de colegios acá
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío son las zonas afectadas por el sistema frontal.
El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este jueves 1 de agosto en diversos establecimientos educacionales a lo largo del país, debido a los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del territorio nacional.
La medida preventiva se aplicará en algunas comunas de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule y Biobío, con el objetivo de resguardar la seguridad de las comunidades escolares ante las intensas lluvias, desbordes de cauces y problemas de conectividad reportados en varios puntos.
Revisa también:
Sse recomendó a padres y apoderados mantenerse informados a través de los canales oficiales de los respectivos gobiernos regionales y de la Dirección de Educación Pública.
La decisión fue adoptada en coordinación con Senapred y los comités de emergencia, considerando los pronósticos meteorológicos que anticipan nuevas precipitaciones y la persistencia de condiciones de riesgo.
Región de Antofagasta
Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|MARÍA ELENA
|ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO
|SLEP
|MARÍA ELENA
|LICEO H.C. T.P. MARÍA ELENA
|SLEP
|TOCOPILLA
|LICEO POLITÉCNICO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|SLEP
|TOCOPILLA
|ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA
|SLEP
Región de Coquimbo
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|MONTE PATRIA
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL PALQUI
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA HUATULAME
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUEN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA WENCESLAO VARGAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA DE FLOR DEL VALLE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA JUNTAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO RÍO GRANDE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SANTA BERNARDITA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA ESPERANZA DE HUANA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CHILECITO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS MORALES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO CERRO GUAYAQUIL
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO LA VILLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO MASTTAY
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL MAQUI
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA FRONTERA LAS RAMADAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA EL MAITÉN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA DE HUANILLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MOLLES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SOL DE LAS PRADERAS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA LA UNIÓN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA EL TAYAN
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA GUSTAVO CONTRERAS CASTRO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA NUEVA ESPERANZA DE PEJERREYES
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS CLONQUIS
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BUENAVENTURA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA SOL DEL CUYANO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA COLLIGUAY
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA HÉROES DE CHILE
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA HACIENDA VALDIVIA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA MARCELA PAZ
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA CARMELA PRAT
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA INÉS DE SUAREZ
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA PROFESOR MANUEL ORTIZ QUINTANA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA LA VARIOLA
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|ESCUELA BÁSICA LOS ANGELES DE RAPEL
|MUNICIPAL
|MONTE PATRIA
|COLEGIO BÁSICO RENACER DE CERRILLOS
|MUNICIPAL
|COQUIMBO
|COLEGIO SANTA MARÍA DEL REFUGIO
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO CERRO GRANDE
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO TRINITY
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|COQUIMBO
|COLEGIO ALTAZOR
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|LA SERENA
|COLEGIO QUEBRADA DE TALCA
|MUNICIPAL
|VICUÑA
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI – VICUÑA
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|VICUÑA
|ESCUELA JUAN RENDIC
|MUNICIPAL
|VICUÑA
|ESCUELA EDMUNDO VIDAL CÁRDENAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL DE ADULTOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA VALLE DEL CHOAPA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA SAN RAFAEL DE ROZAS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA JORGE ARACENA RAMOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CLEMENCIA VILLARROEL
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CAMILO HENRIQUEZ
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA GRACIELA DÍAZ ALLENDE
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MATANCILLA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CHOAPA LINDO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA VILLA LOS NARANJOS
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA TUNGA SUR
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA ASIENTO VIEJO
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA LAS CHINCHILLAS DE COCOU
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|LICEO DE SALAMANCA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MATILDE SALAMANCA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA DIAGUITAS DE CHALINGA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA TRANQUILLA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA BERTA HIDALGO BARAHONA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA EL TAMBO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA CHILLEPIN
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA GUISELA GAMBOA SALINAS
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA COIRON
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA QUELEN BAJO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA GUILLERMO BARRIOS VARGAS
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA JULIO ECHAVARRIA
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA SAN AGUSTIN
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA BÁSICA PANGUESILLO
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA LOS CORRALES
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MUNICIPAL COLLIGUAY
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JUAN ANTONIO RÍOS
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CARQUINDANO
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JABONERÍA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CANELA ALTA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA MINCHA NORTE
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA ATELCURA ALTA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA POZA HONDA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA SARGENTO ALDEA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA LOS POZOS
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA VIOLETA PARRA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA CARLOS VIAL ESPANTOSO
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA JOSE MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA BALDOMERO LILLO FIGUEROA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA LA CORTADERA
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA MARTA BRUNETT
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA GABRIELA MISTRAL
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA BÁSICA SALVADOR REYES
|MUNICIPAL
|CANELA
|ESCUELA LA PARRITA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA
|MUNICIPAL
|CANELA
|LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P-LHER
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE LOS ANDES
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL LOS PERALES
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA ESPECIAL HOLANDA
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ
|MUNICIPAL
|ILLAPEL
|ESCUELA ESPECIAL ILLAPEL
|MUNICIPAL
|SALAMANCA
|ESCUELA MUNICIPAL VILLA SANTA ROSA
|MUNICIPAL
|CANELA
|LAS HORMIGUITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|LOS PERALES
|JUNJI – VTF
|CANELA
|LAS ARDILLITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|SEMILLITAS DEL SABER
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI MUNDO PEQUEÑO
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI PEQUEÑO TESORO
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|MI PRIMER HORIZONTE
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|HORMIGUITAS
|JUNJI – VTF
|ILLAPEL
|TESORITOS DE LIMAHUIDA
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|TERNURA
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO
|JUNJI – VTF
|SALAMANCA
|SONRISAS DE NIÑOS
|JUNJI – VTF
|PAIGUANO
|ESCUELA BÁSICA MARIO AQUILES RODRÍGUEZ
|MUNICIPAL
|COQUIMBO
|COLEGIO RAKIDUAM
|PARTICULAR SUBVENCIONADO
|RÍO HURTADO
|ESCUELA SAMO ALTO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|COLEGIO PICHASCA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA DE FUNDINA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA SAN PEDRO DE RIO HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA HIJOS DE EL CHANAR
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA LAS BREAS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA TABAQUEROS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA HUAMPULLA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA LA HUERTA
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA MORRILLOS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA VADO DE MORRILLOS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA EL ESPINAL DE RIO HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA EL ROMERAL
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA ESTANCIA EL SAUCE
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA DE SERÓN
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA LOS MAITENES DE SERÓN
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|ESCUELA BÁSICA MINILLAS
|MUNICIPAL
|RÍO HURTADO
|SEMILLITAS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|RAYITO DE SOL
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LAS BREVITAS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LOS GRILLITOS
|JUNJI
|RÍO HURTADO
|LAS CHICHARRITAS
|INTEGRA
|RÍO HURTADO
|SOL DE ORO
|INTEGRA
|LOS VILOS
|LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA ERCOLE BENCINI
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA TERESA CANNON DE B.
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA PABLO BARRIOLHET
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA FORJADORES DE CHILE
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA LOS MAQUIS
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA CLARA VIAL ORREGO
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA TILAMA
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA PRESIDENTE FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA EL QUELÓN
|MUNICIPAL
|LOS VILOS
|ESCUELA BÁSICA EL MANZANO
|MUNICIPAL
Región de Valparaíso
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|SAN ANTONIO
|ESCUELA ESPECIAL DIVINO MAESTRO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PROFESOR JUAN DANTE PARRAGUEZ ARELLANO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|INST.COMERCIAL MARÍTIMO PACÍFICO SUR
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA POETA PABLO NERUDA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA VILLA LAS DUNAS
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|COLEGIO ESPANA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PADRE ANDRÉ COINDRE
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA SAN JOSÉ DE CALASANZ
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA CRISTO DEL MAIPO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PROFESOR PEDRO VIVEROS ORMENO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA PRE-BÁSICA PETER PAN
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA CERRO PLACILLA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA POETA HUIDOBRO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|PARVULARIO RAYITO DE SOL
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|COLEGIO AGRÍCOLA CUNCUMÉN GONZALO BARROS AMUNÁTEGUI
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA LEYDA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA EDUARDO FERNÁNDEZ DE ASTURIAS
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA BÁSICA EL ASILO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|ESCUELA JOSÉ DOMINGO SAAVEDRA
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO
|MUNICIPAL
|SAN ANTONIO
|INSTITUTO BICENTENARIO JOSÉ MIGUEL CARRERA
|MUNICIPAL
Región del Maule
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|CURICÓ
|PEQUEÑOS EXPLORADORES
|JUNJI
Región del Biobío
|Comuna
|Nombre del establecimiento
|Dependencia
|TOMÉ
|CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMÉ
|MUNICIPAL
|TOMÉ
|ESCUELA BÁSICA LISA ENRIQUETA PETER TEUBNER
|MUNICIPAL
|NEGRETE
|ESCUELA BÁSICA RIHUE
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA MUNICIPAL PROFESOR DAVID FERNÁNDEZ
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|CENTRO EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDÉS IRARRÁZABAL
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA HÉROES DE CHILE
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|LICEO MUNICIPAL RÍO CLARO
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA ENRIQUE PUFFE KIND
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA
|MUNICIPAL
|YUMBEL
|ESCUELA MUNICIPAL RERE
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA 11 DE SEPTIEMBRE
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA CHACAYAL SUR
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA
|MUNICIPAL
|LOS ÁNGELES
|ESCUELA BÁSICA EL AMANECER DE DUQUECO
|MUNICIPAL