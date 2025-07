“Es lo más parecido a un suicidio político”: Fuad Chahín critica duramente el apoyo de la DC a Jeannette Jara

El expresidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, criticó con dureza la decisión del partido de apoyar a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, en primera vuelta.

A su juicio, se trata de una estrategia equivocada, impulsada por cálculos electorales menores y no por convicción.

“Esta es una renuncia política muy importante en primera vuelta”, afirmó en Radio Agricultura, y recalcó que la decisión no responde a un dilema estratégico como una segunda vuelta.

“No es ni siquiera política, no es una segunda vuelta donde dice ‘mire, porque la otra alternativa es Kast que también está en las antípodas nuestras y no podemos quedarnos al margen’, no”, dijo.

Según Chahín, el objetivo detrás del respaldo es meramente instrumental. “Es simplemente la calculadora para tratar de salvar a un par de parlamentarios, para intentar prolongar la agonía”, afirmó, y añadió que “como le digo, para tratar de ocupar unos carguitos de cuarta categoría en el Estado en un futuro gobierno, y eso me parece patético”.

Presidente de la DC, Fuad Chahin Ampliar

“Soy de los huérfanos”

También cuestionó la efectividad de la estrategia: “La gente que va a votar por Jara va a apoyar a los candidatos al Parlamento que realmente sienta que están identificados con Jara. Si la izquierda que vota por Jara ve con desconfianza a la DC siempre”.

Por eso, calificó el apoyo como una medida autodestructiva: “Es una decisión que aleja completamente lo que quedaba de electorado de la Democracia Cristiana, de sus candidatos, y es lo más parecido a un suicidio político”.

Chahín, quien abandonó la DC y también dejó Demócratas en noviembre de 2024, descartó una eventual postulación al Senado: “No me siento parte de un proyecto colectivo, y a mí no me gusta la política de los lobos esteparios, de los caudillos, de los caciques. A mí me gusta la política de la comunidad”.

En cuanto al escenario presidencial, expresó su desencanto: “Soy de los huérfanos, de los que no tienen por quién votar hoy día. Para mí es muy frustrante”.