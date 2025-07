El delantero argentino Brian Fernández está nuevamente en el centro de la polémica en el fútbol argentino por ausentarse de los entrenamientos de Talleres de Remedios de Escalada, club de la Segunda División del balompié trasandino.

El futbolista, que a principios de año estuvo cerca de un mes entrenando con Coquimbo Unido, finalmente decidió volver a su país para estar cerca de su familia y evitar recaer en sus problemas con las adicciones.

Así llegó a Talleres de Remedios de Escalada, equipo con el que solo alcanzó a disputar cuatro partidos, el último de ellos el 14 de junio. Tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas por dos fechas, no volvió a los entrenamientos.

Todo parecía indicar que había vuelto a recaer en su eterna lucha, como ya le ocurrió en Defensa y Justicia, Colón, Portland Timbers y otros clubes, pero fue el propio Brian Fernández quien salió a desmentir estas especulaciones a través de sus redes sociales.

“No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no investigan antes de publicar su informe”, comenzó diciendo el atacante que brillara con Unión La Calera en 2018.

“Hablé bien con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Gracias a la gente que se preocupa, pero esta vez no es el caso de lo que TODOS piensan. Que no esté publicando mi día a día, no quiere decir que estoy ‘desaparecido’, la vida va más allá de una red social”, continuó.

Captura: @brianfernandez_38 Ampliar

“Tuve un encuentro con un jefe de la barra. Teniendo residencia en el club me dijeron que agarrara mis cosas y que me vaya. Para no tener ningún problema, yo me fui. Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia”, sentenció Brian Fernández a través de su Instagram.