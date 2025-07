¿Pensando en ser bilingüe? Cinco consejos para aprender inglés desde cero (y a cualquier edad)

El COO de poliglota.org, startup especializada en la enseñanza de idiomas, dice que las personas pueden cometer varios errores a la hora de aprender inglés.

“No es una prueba que hay que pasar, es una herramienta que hay que usar. Si lo tratas como una obligación o como tarea escolar, se vuelve pesado”, plantea José Manuel Sánchez a ADN.cl.

Según él mismo, nadie aprende sin cometer errores y, contrario a lo que podría pensarse al principio, ser adulto no es un impedimento para perseguir un objetivo que parece ambicioso: convertirse en bilingüe.

“Ver series, escuchar música o leer en inglés ayuda, pero si no lo usas, no se fija”, advierte para aquellos que reniegan del doblaje y afinan el oído entre series de Netflix y los estrenos que llegan a las salas de cine.

Según datos entregados por Berlitz Chile, el interés de los compatriotas por formarse en idiomas sigue estando encabezado por esta lengua global, que representa el 95% de las matrículas de dicho instituto.

En tanto, la tercera edición de su estudio Taking Global Opportunities – Communication & Languages For People, que analiza cómo más de 50 mil estudiantes en la región aprenden el inglés, dio cuenta de que el territorio nacional ocupa el cuarto puesto de Latam, solo superado por Argentina, Uruguay México.

Los datos arrojan luz: un 40% de los estudiantes chilenos se encuentra en nivel B1 y un 35% en B2, marcando un avance sostenido hacia un punto intermedio. Eso sí, solo un 9% alcanza niveles avanzados como C1 o C2, destino obligado para contexto profesionales de mayor exigencia.

Cinco tips para comenzar a aprender inglés

Sánchez menciona una serie de consejos para enfrentarse al inglés. El resumen:

Fijar un propósito claro

Ya sea para crecer profesionalmente, viajar sin depender de nadie o simplemente sentirte más seguro, ese “para qué” es lo que te va a empujar a seguir mejorando, incluso en los momentos de duda o cansancio.

Aunque se sienta vergüenza: empezar a hablar desde el principio

No hay que esperar a “estar listo” para hablar. Al principio no necesitas tantas reglas, necesitas usarlas. Habla desde el día cero, aunque suenes mal, aunque te pongas rojo (...) nadie aprende a nadar sin tirarse a la piscina.

Hacerlo entretenido y parte de la rutina diaria

Si se vuelve una obligación más, lo vas a dejar. Pero si lo mezclas con cosas que ya disfrutas (ver series, escuchar música, jugar online, conocer gente) se te hace mucho más liviano. Mientras más lo integras a tu rutina y más te divierte el proceso, más fácil vas a aprender.

El problema no eres tú, es la metodología

Muchos creen que son “malos para el inglés”, pero en verdad solo han usado métodos que no funcionan. Memorizar listas o llenar ejercicios sin hablar nunca, no sirve. El idioma no es teoría, es uso. Lo que funciona es practicar, equivocarte, repetir y volver a intentar.

No importa la edad, nunca es demasiado tarde

De niño absorbes sin miedo. De adulto te lo tomas más en serio. Y de mayor, lo haces sin presión. Cada etapa tiene sus ventajas. Lo que importa no es la edad, es que empieces. Porque sí, el mejor momento fue hace 10 años. Pero, el segundo mejor momento es hoy.

“El inglés sigue siendo el idioma por excelencia en términos profesionales, académicos y de viajes”, suma Ricardo Castro, Country Manager de Berlitz.

Eso sí, al menos en aquel espacio, con más de 147 años de trayecto, también se ha identificado un crecimiento sostenido en la demanda de otros idiomas como alemán y portugués.