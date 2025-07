“La realidad me golpea”: Novak Djokovic aborda su eliminación de Wimbledon 2025

Novak Djokovic sufrió un duro golpe en su anhelo de alcanzar los 25 títulos de Grand Slam.

Todo tras quedar eliminado en las semifinales de Wimbledon, con claridad, a manos del número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Al respecto, el serbio reconoció que, con 38 años, da ventaja. "No creo que sea mala suerte, simplemente es la edad, el desgaste del cuerpo. Por más que lo cuide, la realidad me golpea en este último año y medio, como nunca antes. Me cuesta aceptar eso porque siento, cuando estoy en forma, puedo jugar un tenis muy bueno y lo he demostrado, pero jugando al mejor de cinco sets, particularmente este año ha sido una verdadera lucha", explicó en conferencia de prensa.

“Llegué a las semifinales de todos los Grand Slams este año, pero tengo que jugar contra Sinner o Alcaraz, y ellos son jóvenes y están en forma. Siento que entro al partido con medio tanque vacío y no es posible ganar un partido así. Es lo que hay”, apuntó un resignado Novak Djokovic.

Sin embargo, aseguró que todavía proyecta su actividad tenística de cara al 2026. “Ojalá no sea mi último partido en la Cancha Central. No planeo terminar mi carrera en Wimbledon hoy. Definitivamente, planeo volver, al menos una vez más”, recalcó.