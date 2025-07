“Pensé varias veces que ojalá nunca hubiera ganado Roland Garros en juniors”

Cristian Garin saca cuentas alegres de su presente deportivo luego de haber entrado al cuadro principal de Wimbledon, donde llegó a la segunda ronda.

Todo sin siquiera haber jugado un partido sobre césped para preparar el Grand Slam, apuntando a los torneos Challenger sobre arcilla, donde ganó dos torneos y llegó a dos semifinales en los últimos dos meses, buscando enmendar su rumbo en el circuito ATP.

“Pasé de estar cinco o seis años jugando los mejores torneos a tener que bajar a los Challengers, con algunos torneos que no son los mejores para competir. Las condiciones me complicaban. La gente piensa que los Challenger son fáciles de ganar. Exigen que uno lo gane todo. Entré en un lapso negativo, no me motivaba, no me encontraba en la cancha. Caí en una sintonía mala porque estaba confundido”, explicó “Gago” en diálogo con Clay Magazine y RG Media, proyectando con optimismo su temporada tenística.

“Yo siento que necesito seguir con lo que estoy haciendo y repetirlo un año entero. Siendo honesto, no tengo en mi cabeza volver a estar entre los 20 mejores. Claro que lo quiero, estoy vuelto loco por hacerlo, pero todavía no lo tengo puesto como un objetivo porque recién llevo dos meses trabajando bien. Estoy siendo sincero. No puedo pretender en dos meses querer ser top 20. Entonces creo que hay que ir paso a paso. Estoy cerca del top 100, quiero volver a jugar torneos ATP, estoy loco por volver a jugar ATP o entrar directo a los cuadros principales de los Grand Slams. Siento que ahí compito muy bien”, reflexionó, junto con entrar en el debate en el mundo del tenis, donde Carlos Alcaraz ha defendido el hecho de irse de fiesta a Ibiza en medio de la temporada.

“Yo soy mucho de extrañar a mis amigos, así que siempre que puedo quiero hacer una junta. Entonces me lo disfruto mucho cuando estoy con ellos. Los deportistas nos perdemos los cumpleaños, varios eventos. Y a veces uno dice, ¿vale la pena el esfuerzo de estar lejos toda la vida? Porque ya son años estando lejos, viajando. Entonces, cuando tengo la posibilidad de salir, salgo. Me ayuda. Obviamente con control e intentando acordarme que soy tenista. Pero yo creo que con balance está bien, hay que saber cuándo hacerlo y ayuda a despejarse", aseguró el tenista de 29 años.

Cristian Garin y su complejo inicio como profesional

La actual tercer mejor raqueta nacional hizo también un balance respecto de su irrupción en el tenis.

“Miro atrás y siento que todo fue una locura. Toda la tensión, toda la presión gratuita que se me puso encima… fue mucho. Creo que fue una etapa que me enseñó mucho a medida que fue pasando el tiempo, pero en ese momento me hubiese gustado haber jugado un poco más tranquilo, sin tanta tensión. Tú estás ahí sin remuneración económica, costeando todo por tu cuenta, mis papás ayudándome también", planteó, reconociendo que “varias veces” pensó en ojalá no haber ganado Roland Garros junior, en 2013.

“Fue algo que pensé. Me dije que casi que fue un problema haber jugado en juniors porque ahí me conoció mucho la gente. Yo estaba igualmente 350 del mundo con 17 años, ya era un proyecto, tenía el nivel. Creo que ese año terminé 250 con 17 años. Tenía, ¿cómo se dice?… no sé si potencial para ser una superestrella, pero tenía potencial para ser top 20, ganar títulos, lo que en definitiva hice. Mi familia no es del deporte, nunca me puso ninguna presión, me apoyaron en todo. Entonces como que tampoco tenía un guía en ese momento y eso quizás se complicó un poquito en su momento", recalcó Cristian Garin, planteando el por qué su carrera no tomó el rumbo que pudo tener.

“Creo que la diferencia que veo entre jugadores como yo y otros jugadores que han sido mucho más consistentes teniendo un nivel similar al mío, está en la toma de decisiones. Muchos tomaron mejores decisiones que yo, o tienen gente más capacitada alrededor desde muy pequeños y eso te cambia mucho. Me hubiese gustado el apoyo de alguien en que yo confiara más, alguien que haya estado en el tenis”, cerró Cristian Garin.