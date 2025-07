Ryan Gosling llega al espacio en “Project Hail Mary” una interesante película de ciencia ficción

Ryan Gosling se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años, con un notable crecimiento desde lo profesional y en cuanto a popularidad.

Uno de sus proyectos más destacados a futuro es Star Wars, pero no es el único, ya que se encuentra próximo a estrenar otra historia relacionada con el espacio.

Se trata de Project Hail Mary, una ambiciosa adaptación de ciencia ficción basada en la novela de Andy Weir y que genera altas expectativas.

El hype entre la audiencia aumentó aún más luego de que se liberara el primer tráiler oficial, entregándonos algunas secuencias interesantes.

En esta nueva aventura, Gosling se pone en la piel de Ryland Grace, un profesor de ciencias que, sin proponérselo, termina como la última esperanza de la Tierra ante una crisis estelar sin precedentes.

Y es que el escenario es complejo: el Sol, junto con casi todas las estrellas conocidas, está muriendo y solo una misión suicida parece tener la respuesta.

Detrás de cámaras, la película cuenta con un dúo creativo que promete equilibrio entre comedia y épica: Phil Lord y Christopher Miller, responsables de éxitos como The Lego Movie y Spider-Man: Into the Spider-Vers.

Además de Ryan, el elenco reúne nombres de peso como Sandra Hüller, la actriz alemana reconocida por Anatomía de una caída y La zona de interés. También forman parte del reparto Milana Vayntrub, Lionel Boyce y Ken Leung.

Para los fanáticos de la ciencia ficción, esta adaptación mantiene la impronta de Andy Weir de mezclar datos científicos rigurosos con humor en medio de un atrapante drama.

La fecha de estreno está agendada para el próximo 20 de marzo de 2026 en los cines de Estados Unidos, a la espera de conocer detalles para el resto del mundo.