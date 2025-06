Gareca dispara y nombre a quién tiene que ser su sucesor tras rotundo fracaso: “Nunca le encontré la vuelta a Chile”

El exentrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, rompió el silencio tras su abrupta salida de la Roja y reflexionó con crudeza sobre su fallido paso por el combinado nacional. En conversación con Radio Continental en Argentina, el “Tigre” no solo reconoció sus errores, sino que también lanzó un mensaje directo a quienes vengan a ocupar su lugar.

El técnico argentino, que asumió con altas expectativas y terminó dejando al equipo sin opciones para clasificar al Mundial de 2026, admitió con franqueza: “Nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa. No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro y los resultados no me acompañaron”.

Durante su proceso, Gareca estuvo marcado por pobres resultados en las Clasificatorias Sudamericanas, duras derrotas ante Venezuela y Bolivia y una desconexión evidente entre el plantel y su propuesta táctica. Hoy, ya lejos del camarín y de regreso con su familia, el estratega reflexiona desde la distancia.

“Es difícil reemplazar a una generación tan importante. La gente todavía lo siente y está impaciente. Eso complica el proceso. Tienen material, pero deben atravesar ese momento”, explicó al referirse al intento de recambio generacional, una tarea pendiente en el fútbol chileno desde hace años.

Pero más allá de la autocrítica, Gareca no se guardó una opinión sobre lo que debe venir. Sin rodeos, planteó qué perfil debe tener el próximo seleccionador: “Tiene que llegar un entrenador que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo. Más en una selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado”.

En ese mismo tono, también lanzó una indirecta a los futbolistas chilenos que militan en el extranjero y que no lograron marcar diferencias bajo su mandato. “Los que están afuera no se han consolidado. A algunos les cuesta y luego deben atravesar la barrera de estos muchachos que le dieron alegrías al país. No fueron a Rusia, Qatar y ahora esto... Es un toque de atención para construir algo”, señaló, en alusión a la seguidilla de fracasos rumbo a Copas del Mundo.

Por ahora, la ANFP designará técnicos interinos para los dos partidos que restan de las Eliminatorias ante Brasil y Uruguay. Sin embargo, las palabras de Gareca ya resuenan como advertencia: sin estabilidad ni proyecto, el panorama podría repetirse una y otra vez.