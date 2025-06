La nueva aventura de Diego Valdés en Vélez Sarsfield arranca con freno de mano

Un nuevo capítulo comienza en la carrera de Diego Valdés. El mediocampista chileno dejó atrás su ciclo en el Club América de México para emprender un nuevo desafío en el fútbol sudamericano. Vélez Sarsfield fue el club que apostó por el talento del jugador nacional, habitual en las nóminas de La Roja cuando se encuentra en plenitud. Sin embargo, su llegada al cuadro de Liniers no ha sido la ideal.

El volante arribó a Buenos Aires con molestias físicas que lo mantienen al margen de los entrenamientos grupales.

Según informó oficialmente el club argentino, Valdés arrastra una lesión desde su último compromiso con el conjunto azulcrema, lo que ha obligado al cuerpo técnico a diseñar un plan especial de recuperación.

“Diego Valdés realiza un reacondicionamiento físico general y de fuerza global, especialmente en la zona de gemelos y sóleos, ya que arrastra una lesión de su último partido con el Club América de México”, comunicó Vélez a través de sus redes sociales, detallando el estado del futbolista.

La noticia no pasó inadvertida, ya que el chileno aún no debuta con la camiseta del Fortín y ya figura en su primer parte médico. En Liniers esperan que este tropiezo inicial no sea más que una pausa breve en su adaptación, y que pronto el exjugador de Audax Italiano y Monarcas Morelia pueda demostrar su calidad en el mediocampo.

Valdés, de 30 años, busca reencontrarse con su mejor versión y dejar atrás un período marcado por las críticas en México. Vélez confía en su jerarquía y visión de juego para potenciar al plantel en esta nueva temporada del fútbol argentino. Por ahora, la prioridad es una: recuperarse por completo.