Pablo Milad vuelve a abrir la puerta a su salida de la ANFP y aclara: “Acá no me ata el salario como han dicho algunos”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó este viernes con los medios en su regreso a Chile tras participar del último congreso de Conmebol y volvió a abrir la puerta a su eventual salida del ente rector del fútbol nacional tras el fracaso de La Roja en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Consultado sobre la posibilidad de llamar a elecciones anticipadas, Milad apuntó que “primero, hay que conversar la institucionalidad que es lo más importante, porque si no pasaríamos con presidentes todos los meses, no solamente aquí en el fútbol, sino que en todo”.

“La institución es fundamental, hay que fortalecerla, pero también hay que abrirse a la comunicación. Y eso es lo que he tenido yo absolutamente con todos los presidentes. Hemos sido muy claros y abiertos en conversar las cosas”, agregó.

Respecto a la idea de varios clubes en adelantar las elecciones, Milad explicó que “todo partió con una reunión que tuvieron ocho o nueve clubes, de los cuales hablaron conmigo cinco. Ellos me hicieron presente cuáles eran sus inquietudes relacionadas con el fútbol joven, de compartir los gastos con la ANFP”.

“Lo otro era el tratamiento de todo lo que estamos viendo con TNT y la situación del último punto que era la organización de algunos campeonatos que estamos viendo con la comisión y que se va a llevar a votación. Pero eran dos o tres temas, además de la separación de la ANFP con la Federación”, continuó.

“Durante el último Consejo de Presidentes se dieron a conocer todas esas inquietudes, pero lo primero que me dijeron estos clubes fue que ‘acá no queremos revolucionar sacándote ni nada, sino que queremos comunicarnos informándonos más’”, remarcó.

En ese sentido, el presidente de la ANFP reconoció que “yo siempre he tenido la mejor disposición. La elección fue un acto democrático y si ellos consideran que no lo he hecho bien... porque la interna sabe que es lo que ha hecho uno”.

“Lamentablemente las noticias siempre son de resultados, pero no se ve qué ese está haciendo para cambiar esos resultados y no se comunica. Nosotros también comunicamos, pero no se da el realce”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que “me han llamado muchos presidentes para apoyarme, en una situación que el presidente vive en su club cuando no le va bien en un año y lo primero que dicen ‘fuera el presidente’. Eso nos ha pasado a todos en los clubes y por eso que se entiende que es una situación”.

“Creo que acá hay un sentimiento de culpa generalizado. Yo tengo la responsabilidad del cargo, lo sumo, pero también hay conciencia de que hemos fallado todos acá, en la formación, las instituciones, los técnicos, todo lo que tiene que ver con lo que rodea al fútbol”, señaló.

Por último, Pablo Milad abordó su posible salida del cargo en el mes noviembre y aseguró que “yo siempre estoy abierto. Los que me conocen saben como soy, súper abierto y flexible. No soy dueño de la verdad ni de este puesto. Fui presidente de una corporación, aquí no me ata el salario como han dicho algunos”.

“Los que me conocen saben que no estoy acá por salario, sino que por convicciones y voy a seguir luchando por eso. Ahora si el día de mañana los presidentes me proponen que no siga, está la disposición. Pero he recibido más apoyo que rechazo dentro de los presidentes con los llamados”, concluyó.